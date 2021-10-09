В субботу, 9 октября, решающее заседание комиссии по отбору главы САП не состоялось из-за отсутствия трех членов подконтрольных Офису президента. Это может свидетельствовать о том, что украинская власть входит в клинч с Западом и после скандала с офшорами Зеленского назревает еще один скандал.

Об этом пишет Telegram-канал "Политика Страны".

"Сегодня подконтрольные Зеленскому члены конкурсной комиссии по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры сорвали решающий этап конкурса (практические задания), на котором победителем, по указанию Запада, должен был стать детектив НАБУ Александр Клименко.

Но часть членов конкурсной комиссии просто не пришла. И отбор не состоялся.

Тут важно понимать, что скорейшее назначение нового главы САП, подконтрольного Западу, является одним из главных требований американцев к Зеленскому. Именно это было самым конкретным пунктом в совместном заявлении после встречи Зе и Байдена.

И теперь Банковая показывает, что фактически отказывается эту задачу выполнять. Это, скорее всего, не останется без последствий для Зеленского. Отношения будут и дальше идти по наклонной.

По данным "Страны", сейчас в Киеве работают журналисты ряда ведущих западных изданий, собирая информацию о коррупции Зеленского и его ближайшего окружения.

Машина по превращению Зе в токсичного персонажа в международной политике, постепенно запускается".

Напомним, что конкурс по отбору нового главы САП продолжается почти год, с тех пор, как в отставку ушел Назар Холодницкий. Заявления на участие в конкурсе подали более сотни человек.

В отборочную комиссию, которая голосует за кандидатов, входят 11 человек: 4 - это представители совета прокуроров, 7 - делегированы Верховной Радой. Трое членов комиссии, которые не явились 9 октября на решающее заседание, были из квоты Верховной Рады.