Заседание комиссии по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, которое должно было состояться сегодня, сорвалось из-за отсутствия кворума. Об этом сообщает "Украинская правда".

Заседание должно было начаться в 10:00, но один из членов комиссии Андрей Гуджал не явился.

При этом Виталий Шабунин, который возглавляет Центр противодействия коррупции работающий на западные гранты, написал в соцсетях, что не появились еще два члена комиссии - Елена Аист и Евгений Соболь.

В кадровую комиссию САП входят 11 человек. Из них четыре - представители совета прокуроров, семь делегированы Верховной Радой. Трое членов комиссии, которые не явились, были из квоты Верховной Рады.

САП остается без руководителя с 21 августа прошлого года, когда в отставку ушел Назар Холодницкий. Почти год продолжается конкурс по отбору нового главы САП. Последнее заседание комиссии состоялось 26 июля.

Заявления на участие в конкурсе на должность главы САП подали 111 человек.

Ранее мы разбирались, почему Холодницкий покинул свой пост и кто его может заменить.