Сегодня "слуги народа" в Раде попали в очередной громкий скандал. Причем, уже второй раз в него фракцию вовлекает глава комитета по социальной политике Галина Третьякова.

Комментируя смерть нардепа Антона Полякова, она заявила в партийном чате: "Минус один враг. Поэтому - все хорошо".

Это вызвало громкие возмущения в Раде. Ряд фракций потребовали снять Третьякову с поста главы комитета. Сами же "слуги народа" обещают отстранить ее на пять заседаний. Что является крайне мягким взысканием - тем более, что у Третьяковой это уже не первый залет.

Ранее она "прославилась" словами о том, что дети бедняков - "некачественные", и тех, кто не может заработать на детей лучше стерилизовать.

"Страна" собрала реакцию на слова Третьяковой.

"Вся суть монобольшинства"

Большинство спикеров говорят о моральных качествах не только Третьяковой - но и деградацию всей властной команды.

"ДНК Зеленского в каждом... нелюди и моральные уроды", - прокомментировал ситуацию нардеп Гео Лерос - как и Поляков, ранее исключенный из фракции "слуг".

"Володя, выруби его" (Мецгер)

"Минус один враг" (Третьякова)

"Офшоры это нормально" (Арахамия)

И это все всего за одну неделю. Новый турборежим", - пишет журналистка Елена Дьяченко.

"15 "слуг народа" вышли из партийного чата в знак протеста против заявления Третьяковой о смерти Полякова. Могли еще прибить все мессенджеры в своих смартфонах. Протестовать так протестовать. Даже в этом соратники Зеленского глупые и никчемные. Лучше бы вышли из фракции", - считает телеведущий Сергей Руденко.

"Госпоже Третьяковой надо бы в ее возрасте уже знать, что даже к павшему врагу надо относиться с уважением", - считает журналист Бачо Корчилава.

"Такое может происходить только, если президент Зеленский позволяет. Когда безнаказанность. Когда нет закона и чувства ответственности", - полагает политтехнолог Дмитрий Раимов.

"Это дно. Почему она до сих пор - на должности главы комитета соцполитики? Почему она до сих пор во фракции?

Антона Полякова, напомню, исключили из фракции СН за то, что он говорил о зарплатах в конвертах", - пишет тележурналистка Евгения Скорина.

Журналистка Елена Скидан предлагает наиболее адекватным среди "слуг" выходить из фракции:

"Слуги" - бесноватые. Живые, бегите оттуда, иначе все одним "миром" мазаны будете до конца века".

"Если человек гадкий, то он гадкий во всем. В комментариях о плохом качестве украинских детей, о смерти своего коллеги. В отношении в целом к ​​социальным проблемам в нашей стране.

И еще я заметила, как она вчера в первых рядах парламентского зала бесконечно кивала гривой, когда в лучших правилах 37 года СССР небритый Корниенко клеймил председателя Верховной Рады Украины Дмитрия Разумкова.

После зашкваров, случившихся с Третьяковой, нам стоит всем просто выразить свое презрение к этой так называемой "слуге народа". Впрочем, она отражает суть этого монобольшинства!", - пишет блогер Марина Ставнийчук.

"Какова вероятность, что Полякова отравили?"

Другие пользователи усомнились в естественной смерти Антона Полякова - ввиду того, что "слуги народа" ей откровенно порадовались.

"Если Третьякова (та что "некачественные дети") порадовалась смерти Полякова и написала "это минус один враг. Поэтому - все хорошо", то какова вероятность, что Полякова отравили?", - задается вопросом глава движения SaveFOP Сергей Доротич.

Тот же вопрос ставит спецкор "Страны" Олеся Медведева: "После таких "откровений" Третьяковой, надеюсь полиция обратит на неё внимание. "Минус 1 враг" - похоже на признание".

"А вот как комментируют "естественную" смерть нардепа Полякова "слуги народа"", - пишет журналист Юрий Ткачев, демонстрируя заявления Третьяковой.

К слову, опасения о том, что врагов "слуг" травят уже расходятся по Верховной Раде. Так, нардеп Евгений Брагар уже предпринимает меры предосторожности, судя по его перепискам в смартфоне.