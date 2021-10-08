Сегодня в Раде очередной скандал. Глава комитета по соцполитике Галина Третьякова порадовалась смерти нардепа Антона Полякова, который умер сегодня ночью.

Третьякова представляет "слуг народа", с которыми Антон разругался еще два года назад и покинул фракцию. С тех пор непрестанно ее критикуя.

Случившееся - не первый "залет" Галины Третьяковой. В свое время она заявляла, что у малообеспеченных украинцев рождаются "некачественные" дети. И призвала к "стерилизации" таких семей.

То, что это прозвучало от главы социального комитета - двойной скандал, однако на ее партийной карьере он никак не отразился. Видимо, на Банковой эти взгляды в общем и целом разделяют.

Но того факта, что "слуги народа" уже совсем потеряли берега, это не отменяет.

Накажут ли Третьякову на этот раз или снова закроют на ее выходки глаза - разбиралась "Страна".

"Сделать выводы относительно Третьяковой"

О том, что Галина Третьякова сделала скандальное заявление, сообщили сегодня утром в Раде нардепы от группы "За будущее", в которую входил умерший Поляков.

Они собрались у трибуны и возмутились тем, что произошло.

"Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, госпожа Третьякова написала что "одним врагом меньше" про смерть Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, фракция "Слуга народа", сделать выводы относительно Третьяковой... Каким бы оппонентом не был Антон Поляков - умер человек и наш коллега по парламенту", - заявил нардеп Игорь Палица.

После заявления Палицы в зале послышались крики "Позор!". А затем слово взяла сама Третьякова.

"У меня два замечания. Первое - откуда "За майбах" (прозвище группы "За будущее" - Ред.) знает о том, что пишут в чате "Слуги народа"? А во-вторых, когда люди борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку Конституцией, и считают, что они могут накидывать кому-то платки на рот - то мне кажется, что позор этот вам", - в агрессивной манере ответила депутат.

После этого вице-спикер Стефанчук распорядился выключить ей микрофон и отчитал, что так нельзя. Но факт в том, что подлинность сообщения Третьякова признала. Хотя и назвала издевательство над смертью Полякова "свободой слова".

"Страна" после этого опубликовала скандальное сообщение главы комитета по соцполитике. "Как по мне, то это минус один враг. Поэтому - все хорошо. Расследование должно быть", - написала Третьякова.

После скандала Стефанчук заявил, что регламентный комитет направлено письмо от депутатов - с требованием отстранить Третьякову от заседаний и уволить ее с поста главы социального комитета Рады.

При этом руководитель партии "Слуга народа" Александр Корниенко дал понять, что рассматривает очередной "зашквар" со своими депутатами как их некую личную историю.

"Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам. В частности, жалобы, сочувствия по поводу смерти. Я свои сочувствия высказал", - заявил Корниенко.

В то же время понятно, что переводить все в плоскость "личной проблемы" Третьяковой - как минимум некорректно. Эта депутат занимают одну из ключевых должностей в парламенте. И должна нести политическую ответственность за свои слова.

После скандала такого масштаба какие-то санкции против Третьяковой, разумеется, введут. Например, глава фракции Давид Арахамия сообщил в кулуарах Рады: фракции парламента уже подали ходатайство, чтобы Третьякову отстранили от пяти заседаний парламента.

Но закончится ли дело снятием ее с руководства комитетом или даже исключением из "Слуг" (что было бы как раз логично) - большой вопрос. Аналогичный скандал с бывшим главой внешнеполитического комитета Богданом Яременко, который заказывал проституток в Раде, окончился для него лишь потерей руководящей должности в комитете.

Сами же "слуги" бросились в панике удаляться из чата, где сегодня высказалась Галина Третьякова. И начали создавать новый, "более фильтрованный", откуда бы информацию не сливали. Сама же героиня скандала написала еще одно сообщение, из которого видно, что раскаиваться не будет, а скорбеть готова, только если умрет кто-то из "слуг народа".

Такая риторика Третьяковой говорит в общем-то о том, что каких-то серьезных санкций от фракции она не опасается. То же самое не под запись подтверждают "Стране" и депутаты от "Слуги народа".

Другие скандалы с Галиной Третьяковой

Третьякова возглавляет социальный комитет Рады с момента избрания летом 2019 года.

В частности, она - один из соавторов изменений в трудовое законодательство, которое хотят перекроить в пользу работодателя - лишив работников многих прав и сделав их заложниками трудовых договоров, которые отвязывают от КЗоТ.

Также она известна тем, что предлагала перенести Конституционный суд в Харьков, повысить зарплаты депутатам и уволить Арсена Авакова с поста главы МВД.

Но не этим Галина прогремела в информационном поле.

Прошлогодним летом Третьякова заявила, что у безработных рождаются дети низкого качества - и поддержала идею стерилизации тех, кто претендует на социальную помощь.

Нардеп заявила об этом во время онлайн-дискуссии, которую организовала грантовая структура "Киевская школа экономики".

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - заявила Третьякова.

Далее она привела в пример Великобританию и Сингапур, где принимают суровые меры для борьбы с безработными. По ее словам, в Британии был замминистра соцполитики, который предложил стерилизовать тех, кто хочет получать социальную помощь. А в Сингапуре экс-премьера Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования.

По ее словам, такими методами власти других стран "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

Заявления Третьяковой вызвали скандал и депутаты заговорили, что после этого она должна уйти в отставку с должности главы комитета.

Сама нардеп тогда попыталась извиниться за свои слова, заявив, что выражение про "детей низкого качества" были выбраны неудачно. Однако вместе с тем Третьякова говорила о том, что не собирается уходить с должности, несмотря на давление на нее. Критику в свой адрес она называла "организованным буллингом".

Журналисты тщетно добивались получить расширенный комментарий Третьяковой, которая услышав неудобный вопрос выдавала странную реакцию: начинала смеяться и прикрываться своим пресс-секретарем. Более того, как только от представителей СМИ звучал вопрос о "детях низкого качества", пресс-конференцию прекращали.

Впрочем, критика нардепов в сторону Третьяковой так и "зависла" на уровне соцсетей и осуждающих высказываний. Ни одна депутатская фракция тогда не инициировала отзыв ее с должности или лишение мандата.

А председатель комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев и вовсе встал на защиту Третьяковой, заявив, что скандал вокруг ее высказывания о низкосортных детях искусственный.

"Ну, пождите, "дети низкого качества", - это была цитата. И вакханалия вокруг нее была создана искусственно", - заявил депутат, который, к слову, позже предлагал с трибуны Рады расстреливать депутатов от ОПЗЖ - и за свои слова никакой ответственности не понес.

В итоге эту историю замяли, никак не взыскав с Третьяковой за ее "социал-дарвинизм". Видимо, потому, что Банковая, надо думать, с этой политикой солидарна.

Но были еще более ранние скандалы с Третьяковой.

12 декабря 2019 она попалась на переписке интимного характера. Она общалась с мужем о сексе. Замуж Третьякова вышла в сентябре того же года. А в декабре, видимо, продолжала обустраивать жилье со своим супругом Сергеем Поповым.

Мужчина написал жене, что купил новый матрас. На что нардеп ответила: "Ураааааа. Люблю тебя еще сильнее матраца. Секс на новом матраце. Урааааа", - написала Третьякова в ответ.

В данной переписке между взрослыми и женатыми людьми нет особого криминала. Правда, вопрос в том, что строила интимные планы на вечер Третьякова в ходе обсуждения важнейшего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных территориях Донецкой и Луганской области".