Народный депутат от фракции "Слуга народа" Галина Третьякова в партийном чате выразила радость от смерти своего коллеги по парламенту Антона Полякова.

Об этом лидер партии "За будущее" Игорь Палица, в чью депутатскую группу входил Поляков, сказал во время своего выступления в Верховной Раде.

"Только что в вашем партийном чате ("слуг народа" - Ред.) (Третьякова) написала, что "одним врагом меньше" про Полякова, про смерть Полякова. Хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод со слов Третьяковой... я считаю это недопустимым. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был, Поляков, умер человек. Обычный человек. кроме того - наш коллега по парламенту....такого делать нельзя", - сказал Палица.

После этого слово взяла Третьякова и подтвердила слова Палицы. В зале парламента ей кричали "ганьба". Стефанчук выключил Третьяковой микрофон.

"Как по мне, то это минус один враг. Поэтому - все хорошо. Расследование должно быть", - такое сообщение написала Третьякова в чат.

"Страна" попросила Галину Третьякову прокомментировать сообщение в партийном чате, где она радовалась смерти Полякова.

"Что вам комментировать. Есть политическая борьба", - заявила нардеп и убежала.

Глава партии Александр Корниенко прокомментировал журналистам сообщение в партийном чате, где Третьякова обрадовалась смерти нардепа Полякова.

"Каждый определяет свою систему ценностей в жизни и соответственно, как относится к тем или иным вещам. В частности, жалобы, сочувствия по поводу смерти. Я свои сочувствия высказал", — заявил Корниенко.

Ранее в Верховной Раде подруге умершего Полякова "слуге народа" Анне Скороход стало плохо и в парламент пришлось вызывать "скорую".

Напомним, утром 8 октября в Киеве умер Антон Поляков. Патрульные остановили такси за нарушение ПДД, заднем сидении они обнаружили нардепа, тот был без сознания. "Скорая" не смогла его реанимировать. На шее Полякова обнаружили следы, которые могут быть следами от цепочки , других повреждений на теле нет. Об инциденте подробно писала "Страна".