Такси с нардепом Антоном Поляковым успело проехать всего три минуты до того, как автомобиль остановила полиция за нарушение ПДД. На шее умершего народного депутата были обнаружены ссадины в виде полос.

Об этом сообщает Цензор со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По словам источника, таксист, в машину которого сел Поляков, проехал три минуты и был остановлен патрульными полицейскими за нарушение правил дорожного движения. Позже в автомобиле обнаружили следы рвоты (таксист рассказывал, что нардепа тошнило - Ред.).

Кроме того, на шее Полякова обнаружили ссадины в виде полос. Судмедэксперты предварительно связывают их со следами от цепочки, которые могли появится во время того, как нардепа вытаскивали из машины. Больше никаких повреждений на теле Полякова не обнаружили.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти Полякова. Патрульная полиция остановила такси за нарушение ПДД и обнаружила на заднем сидении нардепа, он был без сознания. Медикам не удалось его реанимировать. Автомобиль был изъят, а водителя допрашивают следователи.

Также сообщалось, что за несколько дней до смерти Поляков рассказал в телеэфире, как "слугам" платили черным налом за голосование закона об олигархах.