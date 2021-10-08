Водителя такси, в машине которого перед смертью ехал народный депутат Антон Поляков, сейчас допрашивают следователи. Сам автомобиль осмотрели и изъяли.

Об этом генеральный прокурор Ирина Венедиктова написала на своей странице в Facebook.

Когда патрульная полиция остановила таксиста за нарушение ПДД, на заднем сидении автомобиля обнаружили нардепа Полякова, который был без сознания. Все ценные вещи и деньги были при нем. После этого была вызвана бригада "Скорой помощи", но медикам не удалось его реанимировать.

По словам самого водителя (гражданин Азербайджана Эльмир М. - Ред.), за пару минут до инцидента нардеп сел в такси и его стошнило в машине. Сейчас водитель находится на допросе, а сам автомобиль изъят.

По словам Венедиктовой, причину смерти будут устанавливать во время вскрытия, которые состоится в ближайшие несколько часов.

Напомним, утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова. Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти с пометкой "естественная смерть".

Также сообщалось, что за несколько дней до смерти Поляков рассказал, как нардепам фракции "Слуга народа" платили за голосование зазакон об олигархах.