Офис генпрокурора открыл уголовное производство против народного депутата Гео Лероса. Ему инкриминируют подготовку к преступлению (ч. 1 ст. 14 УК) и введение в заблуждение суда или другого уполномоченного органа (ч. 2 ст. 384 УК Украины). Об этом сообщил начальник отдела ГСУ ГБР Максим Зинорук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам правоохранителя, основанием для открытия дела стала публикация в Тelegram-каналах видео, на котором, предположительно, фигурирует Лерос.

"На видео человек похожий на народного депутата Украины Гео Лероса подыскивает соучастников для имитации нападения на себя", - объяснил Зинорук.

В рамках расследования проводятся первоочередные следственные и процессуальные действия. Готовится назначение экспертиз, которые подтвердят или опровергнут наличия видеомонтажа, а также идентифицируют запечатленного на видео человека и исследуют содержание разговора.

Отметим, что санкция ч. 1 ст. 14 УК Украины предусматривает лишение свободы до двух лет, а ч. 2 ст. 384 УК Украины - это уже до пяти лет заключения.

Напомним, сам Гео Лерос на своей странице в Фейсбук считает, что звук на видео полностью сфабрикован. А кампания против нардепа началась после событий на прошлой неделе в Верховной Раде, когда на него напал Николай Тищенко.

Как сообщалось, в одном из украинских Телеграм-каналов опубликовали видео, на котором человек, похожий Лероса, получает пакет предположительно с деньгами.

На прошлой неделе во время заседания Верховной Рады нардеп от "Слуги народа" Николай Тищенко устроил потасовку с внефракционным народным депутатом Гео Леросом.

Позже Тищенко объяснил, что причиной его поступка было то, что Лерос "начал обижать президента".

В свою очередь Гео Лерос заявил, что будет подавать жалобу об инциденте в комиссию по вопросам этики.