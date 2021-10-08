"Страна" узнала подробности смерти нардепа Антона Полякова (депутатская группа "За будущее).

По словам таксиста (гражданин Азербайджана Эльмир М. - Ред.), он подобрал Полякова у дороги по адресу проспект Соборности 2, когда тот ловил машину.

"Стоял качающийся человек. Я остановился. Потом ехал, его рвало. Он был явно пьян", - рассказывает таксист.

Водитель машины нарушил правила дорожного движения и его остановила полиция. После чего и обнаружилось, что нардеп находится на заднем сидении без сознания.

"Вызвали скорую помощь. Его ещё откачивали минут 30. Но реанимировать не смогли", - говорит источник в полиции.

С кем и как нардеп выпивал сейчас полиция устанавливает по камерам наблюдения.

Напомним, о смерти 33-летнего народного депутата стало известно утром в пятницу, 8 октября. Правоохранители открыли уголовное дело по факту смерти с пометкой "естественная смерть".

Следственные действия по факту смерти нардепа продолжаются. Тело Полякова направят на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти. Сейчас на месте происшествия работают криминалисты, судмедэксперты и полиция.