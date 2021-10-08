Сегодня утром, 7 октября, стало известно об очередной трагедии. Народный депутат Украины Антон Поляков (депутатская группа "За будущее - Ред.) был обнаружен мертвым.

Об этом вначале сообщил экс-спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в своем Телеграм-канале.

"Сегодня был найден мертвым народный депутат Антон Поляков. Мои соболезнования родным и близким! Хочу верить, что расследование будет объективным!", - написал Дмитрий Разумков.

В чате "Слуг народа" появилась такая информация.

В 2:10, экипаж патрульной полиции в районе ул. Березняковской 2, остановил автомобиль такси за нарушение правил дорожного движения. На заднем сиденье в лежачем положении находился народный депутат Антон Поляков, которому было очень плохо. Водитель такси пояснил, что он несколько минут назад подобрал клиента в Дарницком районе.

В это время у Полякова началась тошнота и судороги. Патрульные остановили проезжающую мимо машину скорой помощи для оказания медицинской помощи. Но все попытки врачей спасти жизнь народному депутату были напрасны. В 02. 45 была констатирована смерть Антона Полякова.

Полиция Киева начала расследование по статье 115 УК - умышленное убийство, чтобы провести неотложные следственно-оперативные действия по установлению последних часов жизни Антона Полякова. Труп направлен на судебно-медицинскую и токсикологическую экспертизу.

Источник "Страны" в полиции подтвердил эту информацию. "Он сел в такси в 02:10 с запахом алкоголя. Потом была рвота. Его рвало и ему было плохо. Токсикологическая экспертиза покажет, что было причиной смерти. Умер уже в скорой помощи. Бытовая смерть в результате токсического отравления", - говорит источник.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Давид Арахамия дал оценку отставке Разумкова. "Это как при разводе все посылают друг друга на три буквы", - считает глава парламентской фракции "Слуг народа".