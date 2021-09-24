Известный украинский педиатр Евгений Комаровский признался в том, что перенес клиническую смерть. Это произошло прямо в рабочее время, когда он находился в реанимационной. Об этом эксперт рассказал в программе Зірковий шлях.

Причиной клинической смерти стал удар электрическим током, который он получил от замкнувшей кварцевой лампы. Оказавшиеся рядом медики спасли ему жизнь.

"Меня убило электрической лампой кварцевой в отделении реанимации. Ее замкнуло. Ее надо было подвинуть, а я ее взял. И, когда я падал, убило, она на меня упала, и вырвалась из розетки. Ну и плюс грохот. И это отделение реанимации. То есть здесь же набежала куча реаниматологов, откачали меня, я пришел в себя. А вечером пришел домой, жена говорит: "Тебя током убило?". Я спрашиваю: "Ты откуда знаешь?". А оказывается, у нее были занятия по судебной медицине. А там есть признаки смерти от поражения током. Там такие знаки: молнии на шее, на руках в виде сосудов. А я пришел - у меня были какие-то непонятные молнии на шее и палец обугленный", - рассказал Комаровский.

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