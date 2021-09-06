Педиатр высшей категории, известный украинский телеведущий Евгений Комаровский предостерег родителей не списывать все возможные симптомы заболевания малыша на прорезывание зубов и в случае необходимости вызывать "Скорую помощь".

Об этом доктор Комаровский написал в своем Instagram-аккаунте.

Педиатр не отрицает, что прорезывание зубов у ребенка могут сопровождать некоторые симптомы, например капризное и беспокойное поведение, небольшая потеря аппетита или повышение температуры тела. У малыша может даже нарушиться сон.

Однако, по словам Комаровского, если у ребенка наблюдаются более серьезные симптомы: понос, высокая температура тела, сонливость, если малыш отказывается от пищи и стал с трудом дышать - нужно обращаться к медикам. Ведь это могут быть как симптомы прорезывания зубов, так и симптомы реального заболевания.

Напомним, доктор Комаровский рассказал об ошибках родителей, которые становятся причинами инфекций мочевыводящих путей у детей.

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