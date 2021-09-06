Комаровский объяснил, в каком случае к ребенку нужно вызывать врача. Фото: facebook.com/komarovskiynet

Педиатр высшей категории, известный украинский телеведущий Евгений Комаровский предостерег родителей не списывать все возможные симптомы заболевания малыша на прорезывание зубов и в случае необходимости вызывать "Скорую помощь".

Об этом доктор Комаровский написал в своем  Instagram-аккаунте.

Педиатр не отрицает, что прорезывание зубов у ребенка могут сопровождать некоторые симптомы, например капризное и беспокойное поведение, небольшая потеря аппетита или повышение температуры тела. У малыша может даже нарушиться сон.

Однако, по словам Комаровского, если у ребенка наблюдаются более серьезные симптомы: понос, высокая температура тела, сонливость, если малыш отказывается от пищи и стал с трудом дышать - нужно обращаться к медикам. Ведь это могут быть как симптомы прорезывания зубов, так и симптомы реального заболевания. 

Доктор Комаровский рассказал, когда для ребенка нужно приглашать врача. Скриншот из инстаграма педиатра

Доктор Комаровский рассказал, когда для ребенка нужно приглашать врача. Скриншот из инстаграма педиатра

Напомним, доктор Комаровский рассказал об ошибках родителей, которые становятся причинами инфекций мочевыводящих путей у детей.

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