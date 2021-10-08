После того, как вчера, 7 октября, Верховная Рада таки отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия образно прокомментировал ситуацию и выдал свой прогноз насчет политического будущего, теперь уже, экс-спикера Рады.

Давид Арахамия считает, что ситуация с Дмитрием Разумковым очень похожа на развод супругов, которые в его процессе зачастую не выбирают выражений.

Об этом передает агентство УНИАН.

"Знаете, как бывает развод... Можно расставаться так, что потом друг от друга переходить улицу, а можно расстаться - конечно, будет какая-то обида, через несколько месяцев можно вернуться, уже может быть диалог, потом можешь даже сотрудничать и общаться.

Вот как у меня, например... Первая моя жена и моя вторая жена - вместе мы можем просто поехать и даже отдыхать. И она может быть со своим бойфрендом - для меня это нормально", - сказал Арахамия и добавил, что такая ситуация складывается потому, что "сохранили отношения".

Так, по его словам, когда "разводишься", то сначала "все друг друга на три буквы посылают и это нормальный процесс".

На уточнение, какой вариант отношений у "слуг" будет с Разумковым, Арахамия отметил, что это зависит от желания обеих сторон - идти навстречу друг другу или нет.

"Все люди поняли, что Разумков хочет быть отдельным политиком: в отдельной (своей - Ред.) политсиле или в составе другой политсилы... Поэтому политически мы не можем быть уже вместе", - подвел черту глава фракции "Слуга народа".

Ранее "Страна" в материале "Спикер минус. Как отправляли в отставку Дмитрия Разумкова" анализировала, какое его может ждать политическое будущее.