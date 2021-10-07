Часть народных депутатов фракции "Слуга народа" не поддержали отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, голосование за которую прошло в парламенте 7 октября.

Об этом сообщается на сайте Рады.

В общей сложности 18 "слуг народа" не поддержали отставку спикера парламента. Среди них семеро проголосовали против отставки спикера:

Людмила Буймистер,

Олег Воронько,

Оксана Дмитриева,

Артем Дмитрук,

Владимир Козак,

Василий Мокан,

Нелли Яковлева.

Четверо воздержались:

Дмитрий Гурин,

Дмитрий Микиша,

Александр Бакумов,

Валерий Божик

Семеро не голосовали:

Роман Бабий,

Максим Бужанский,

Алина Загоруйко,

Ольга Коваль,

Николай Сольский,

Роман Соха.

Помимо этого одиннадцать нардепов фракции не зарегистрировались на заседание Верховной Рады. Однако проголосовали голосовали "за" отставку спикера выходцы из "Слуги народа" Юрченко (мажоритарщик с Голосеевского района, подозреваемой в коррупции), Иванисов, который имеет судимость за изнасилование и Евгений Шевченко (которого исключили из фракции за поездку в Минск к Лукашенко).

Напомним, когда Давид Арахамия запросил подписные листы об отставке Разумкова от имени фракции это возмутило некоторых "слуг народа".

Также сообщалось, что новым спикером Верховной Рады Украины может стать Руслан Стефанчук.