Отставку Разумкова не поддержали 18 "слуг". Полный список
Часть народных депутатов фракции "Слуга народа" не поддержали отставку председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова, голосование за которую прошло в парламенте 7 октября.
Об этом сообщается на сайте Рады.
В общей сложности 18 "слуг народа" не поддержали отставку спикера парламента. Среди них семеро проголосовали против отставки спикера:
- Людмила Буймистер,
- Олег Воронько,
- Оксана Дмитриева,
- Артем Дмитрук,
- Владимир Козак,
- Василий Мокан,
- Нелли Яковлева.
Четверо воздержались:
- Дмитрий Гурин,
- Дмитрий Микиша,
- Александр Бакумов,
- Валерий Божик
Семеро не голосовали:
- Роман Бабий,
- Максим Бужанский,
- Алина Загоруйко,
- Ольга Коваль,
- Николай Сольский,
- Роман Соха.
Помимо этого одиннадцать нардепов фракции не зарегистрировались на заседание Верховной Рады. Однако проголосовали голосовали "за" отставку спикера выходцы из "Слуги народа" Юрченко (мажоритарщик с Голосеевского района, подозреваемой в коррупции), Иванисов, который имеет судимость за изнасилование и Евгений Шевченко (которого исключили из фракции за поездку в Минск к Лукашенко).
Напомним, когда Давид Арахамия запросил подписные листы об отставке Разумкова от имени фракции это возмутило некоторых "слуг народа".
Также сообщалось, что новым спикером Верховной Рады Украины может стать Руслан Стефанчук.