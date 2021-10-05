Ситуация с инициированной "слугами народа" попыткой отставки спикера Верховной Рады постепенно приближается к своей кульминации - голосованию.

Парламентарии поддержали включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова на 7 октября.

Чтобы выяснить имеющуюся расстановку сил в Раде, "Страна" опросила депутатов парламента, поддержат ли они отставку спикера Дмитрия Разумкова.

Депутат фракции "Слуга народа" Даниил Гетманцев сообщил, что поддержит отставку Разумкова.

Даниил Гетманцев. Фото: Страна

"Есть часть политическая и юридическая. Если говорить о политической, то очевидно, что спикер начинает свою политическую карьеру, уже начал. У него есть свои планы, свои перспективы и своё будущее. С другой стороны, мы видим, что определённые ценности не совпадают с теми, которые мы провозглашали на выборах, как, например, деолигархизация страны", - утверждает Гетманцев.



Депутат фракции "Слуга народа" Алексей Устенко также сообщил, что будет голосовать за отставку Дмитрия Разумкова.

Алексей Устенко. Фото: facebook.com

"Должность спикера - это приоритет либо коалиции, либо монобольшинства, как в нашем случае. У Дмитрия Александровича началась своя политическая карьера, и объективно честно, что спикером должен быть человек от монобольшинства. Мы же все это видим", - заявил Устенко.

Также поддержал решение коллег по фракции депутат Святослав Юраш.

Святослав Юраш. Фото: facebook.com

"Если 70% во фракции голосуют в поддержку, то все голосуют в поддержку", - считает Юраш.

А вот депутат партии "Батькивщина" Сергей Тарута заявил, что голосовать за отставку спикера не будет, так как тот придерживается регламента.

Сергей Тарута. Фото: facebook.com

"Это человек, для которого Конституция и закон о регламенте является основой для работы. Мы видели, как голосовали за 5699 про олигархов, когда не было Разумкова. Тогда Руслан Стефанчук с полным нарушением регламента, Конституции принимал этот закон", - считает нардеп.

Не будут голосовать за отставку Разумкова также фракции ОПЗЖ и "Евросолидарности", а также ориентированная на Железняка часть фракции "Голоса".

Депутат фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа утверждает, что когда люди разводятся, то не принято выносить публично все ссоры.

Росколана Пидласа. Фото: facebook.com

"Поэтому я не очень хочу это комментировать", - сказала Пидласа.

Сергей Шахов, член депутатской группы "Доверие" сообщил, что группа этот вопрос ещё не обсуждала.

Сергей Шахов. Фото: facebook.com

"Пауки сжирают друг друга, а Разумков работал нормально, не нарушая регламент", - рассказал Шахов.

Депутат фракции "Слуга народа" Александр Качура отметил, что есть человеческие отношения, но сейчас он представляет команду "Слуга народа".

Александр Качура. Фото: facebook.com

"Я его на самом деле очень уважаю, но есть же вопрос команды. Я сейчас представляю команду "Слуга народа" и команда приняла решение отозвать спикера, так как у него происходят расхождения по видению, какие законопроекты и как должны приниматься", - резюмировал нардеп.

По информации источников "Страны" во фракции "Слуга народа" недостающие голоса за отставку спикера даст "За будущее" и "Доверие".

"Если бы наша фракция одна голосовала, то мы бы не отправили его в отставку, а так Давид подсуетился и договорился с "За будущее" и "Доверие". Думаю, они поддержит. Все уже говорят о Разумкове, как спикере в прошлом. Это уже решённый вопрос, но, наверное, это первая за два с половиной года такая тяжёлая отставка во всех смыслах этого слова. Для многих это звоночек, так как в 2019-м Разумков был ближе всех, а сейчас с ним вот так некрасиво поступают. Это развенчивает миф, что президент горой за своих. Получается, что это немного не так. Ты "свой" до тех пор, пока президент и Ермак так считают. В случае с Разумковым президент считает его предателем. Мы это ещё в Трускавце увидели", - заявил источник.

Напомним, что на заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады перед голосованием по его отставке.

Как сообщалось, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре. Сам спикер считает, что был нарушен регламент, но оспаривать в суде свое отстранение не собирается. Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Банковой источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.