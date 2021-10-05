Верховная Рада Украины проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента в четверг, 7 октября, в начале было принято решение о его отстранени от ведения заседаний на два дня.

Такое решение поддержали 246 народных депутатов, "слуги народа" дали 211 голосов в ходе заседания во вторник, 5 октября.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее впервые публично прокомментировал подготовку отставки председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова. Вопрос отставки спикера глава государства считает внутренним делом фракции "Слуга народа".

Сегодня "Страна" публиковала подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. На них запечатлено 175 автографов народных депутатов. При этом голосования за отставку спикера парламента, как заявлял ранее Разумков, на текущей неделе не будет, так как он намерен придерживаться регламента, по которому на процесс отпущено десять дней.

Однако как стало известно сегодня, парламентарии проголосовали за то, чтобы включить этот вопрос в повестку Рады на этой неделе.

Также на заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады.

Ранее "Страна" писала, почему на Банковой хотят отставки Разумкова.