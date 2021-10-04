Разумков заявил, что на этой неделе в Раде не будут голосовать за отставку спикера
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков снова заявил, что на этой неделе не будет голосования за его отставку. Он намерен придерживаться регламента, по которому на процесс отпущено 10 дней.
"Пока я Председатель Парламента, здесь будет работать закон! И рассмотрение инициативы об отзыве Председателя Верховной Рады Украины с должности - не исключение. Процедура будет происходить четко по регламенту", - заявил Разумков.
Также он напомнил алгоритм этой процедуры.
"Только в Аппарат парламента поступят документы с подписями народных депутатов под предложением об отзыве - будет запущена соответствующая процедура. Она длится не более 10 дней. За это время готовятся отчет Председателя Верховной Рады, а также отчет Счетной палаты по выполнению сметы парламента на текущий год. Все материалы предоставляются народным депутатам за два дня до рассмотрения отзыва в сессионном зале.
А дальше Верховная Рада определится путем голосования: если предложение наберет 226 голосов - будет новый председатель парламента, если нет - продолжим работать", - говорится в сообщении.
Напомним, главной целью выездного заседания фракции "Слуга народа" в Трускавце стала отставка Дмитрия Разумкова. Процедура отзыва Разумкова с поста спикера начнется в понедельник, 4 октября, за четыре дня до дня рождения спикера Рады.
Ранее "Страна" писала о том, что Разумков рассказал, как "слуги народа" отказались встретиться с ним, чтобы обсудить вопрос его отставки.
Также мы сообщали, что Разумков ответил на обвинения президента Владимира Зеленского и заявил, что в программе "СН" не говорилось о санкциях СНБО вместо судов".