Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о внеочередном заседании парламента 7 октября, которое он созывает по требованию 153 народных депутатов. Об этом сообщила пресс-секретарь спикера Ольга Туний на своей странице в соцсети.

"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередного заседания в четверг, 7 октября в 16:00 по требованию 153 народных депутатов. На повестке дня - семь законодательных инициатив, касающихся пенсионного обеспечения и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Отметим, что вопроса отставки спикера на этом внеочередном заседании нет.

Напомним, "слуги народа" инициируют отставку спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова. По словам главы партии Александра Корниенко, этот вопрос может быть рассмотрен в парламенте 5-8 октября.

Ранее "Страна" писала о том, что названа фамилия депутата, который проведет пленарное заседание Рады по отставке Разумкова.

Также мы сообщали, что у Зеленского хотят отставки спикера до его дня рождения 8 октября, сам глава Верховной Рады Разумков заявил, что вопрос его отставки будет решаться, согласно регламенту.