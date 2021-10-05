"Стране" стало известно, что в Раде через два дня могут провести голосование по отставке спикера парламента Разумкова.

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко говорит, что вопрос отставки спикера Разумкова могут рассмотреть уже в четверг, 7 октября, накануне дня рождения спикера Дмитрия Разумкова.

Об этом передает Телеграм-канал "Политика "Страны".

Напомним, 5 октября спикера Дмитрия Разумкова отстранили от ведения двух пленарных дней Верховной Рады. За" проголосовали 240 народных избранников, как передает корреспондент "Страны" из зала заседаний. Из них 211 "слуг народа". Остальные голоса добавила "Довира" и "За будущее" Коломойского. Это было голосование за ускоренную процедуру рассмотрения отстранения Разумкова на два дня от ведения заседаний Рады.

Также "Страна" сообщала, что в нашем распоряжении оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова, которые руководство фракции "Слуга народа" собрали во время выездной встречи в Трускавце. В документе стоят подписи 175 народных депутатов.

Также мы рассказывали, что Разумков заявлял, что на этой неделе в Раде не будут голосовать за отставку спикера.