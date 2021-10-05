Сегодня, 5 октября, в Раде отстранили на два дня от работы спикера Дмитрия Разумкова.

"За" проголосовали 240 народных избранников, как передает корреспондент "Страны" из зала заседаний. Из них менее двухсот "слуг народа". Остальные голоса добавили "Довира" и "За будущее" Коломойского.

"Считаем, что глава Верховной рады пренебрёг правом депутатских фракций вносить предложения в повестку дня, что является грубым нарушением регламента", - сказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко и внёс предложение отстранить Разумкова на 2 дня от ведения пленарных заседаний.

Отстранение Рада рассмотрела по ускоренной процедуре. Уточним, что речь об отставке спикера пока не идет.

Ранее "Страна" сообщала, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 нардепов оставили свои автографы за отставку Разумкова.

Также мы передавали, что спикер Разумков сам объявил о запуске процедуры своей отставки.

Конфликт Разумкова и Офиса президента обострился в конце лета - после того, как спикер окончательно отказался поддерживать беспредельные санкции СНБО - в том числе против "Страны". Также спикер выступал против ряда положений закона об олигархах - в части усиления роли Совбеза.