Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, которого на два дня отстранили от ведения пленарных заседаний парламента, передал право на их проведения своему первому заместителю Руслану Стефанчуку.

"Я не могу вести этот вопрос, у меня есть конфликт интересов. Я вынужден его передать первому заместителю Председателя Верховной Рады Стефанчуку Руслану Алексеевичу", - сказал Разумков.

Однако в зале тут же после перерыва было внесено предложение отстранить от ведения заседаний и первого вице-спикера Руслана Стефанчука. Он передал ведение заседания просто заму Разумкова - Елене Кондратюк.

Но этот вопрос не набрал нужного количества голосов. "За" отстранение Стефанчука проголосовало всего 69 нардепов и он вернулся к ведению сессии.

Напомним, отстранение Рада рассмотрела по ускоренной процедуре. Уточним, что речь об отставке спикера пока не идет.

Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них. Верховная Рада может рассмотреть отставку спикера Дмитрия Разумкова в четверг, 7 октября.

Кроме того, мы писали, в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Банковой источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александра Корниенко.