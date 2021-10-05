Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук досрочно закрыл сегодняшнее пленарное заседание парламента, на котором рассматривали только вопрос отстранения спикера Дмитрия Разумкова. Причиной досрочного закрытия заседания оказалось отсутствие согласованной повестки дня.

Напомним, на заседании 5 октября Разумкова на два дня отстранили от ведения заседаний Рады. Кроме того, парламентарии поддержали включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова на 7 октября.

Напомним, Рада рассмотрела отстранение Разумкова по ускоренной процедуре. Сам спикер считает, что был нарушен регламент, но оспаривать в суде свое отстранение не собирается. Утром 5 октября мы сообщали, что в распоряжении "Страны" оказались подписные листы за отставку спикера Рады Разумкова. 175 народных избранников оставили свои подписи в них.

Кроме того, мы писали, что в "Слуге народа" заявили, что в случае отставки председателя Рады Дмитрия Разумкова, его место может занять Руслан Стефанчук.

Между тем, по данным близкого к Банковой источника, в будущем спикером Рады может стать глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко.