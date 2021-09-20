В связи с тем, что спикер парламента Дмитрий Разумков уже во второй раз заразился коронавирусом, вице-спикер Руслан Стефанчук предложил принять закон об онлайн-заседаниях Верховной Рады.

Об этом Стефанчук сказал во время заседания Согласительного совета в понедельник, 20 сентября.

По мнению вице-спикера парламента, ситуация с Разумковым указывает на необходимость принятия закона, предусматривающего перевод работы Рады в онлайн в некоторых случаях - например, в ситуации пандемии коронавируса.

Стефанчук заявил, что сейчас есть возможность проводить онлайн только заседания комитетов парламента, и было бы кстати, если бы эту опцию применили к другим органам парламента.

По мнению вице-спикера, это нужно для того, чтобы "вот эти общения перестали напоминать скайп-посиделки, и были больше приближены к работе рабочих органов Рады".

Напомним, "Страна" писала о том, что украинским чиновникам в "желтой" зоне карантина могут запретить ходить на работу без теста или вакцинации.

Также мы сообщали, что вопрос перевода Украины в "желтую" зону карантина решат завтра.