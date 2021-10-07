Корниенко анонсировал съезд партии. Фото: Страна

Партия "Слуга Народа" может провести съезд партии в середине ноября. Об этом во время брифинга в парламенте сообщил глава политсилы Александр Корниенко, который может занять место первого вице-спикера в Верховной Раде.

"Я буду оставаться председателем партии в случае избрания меня первым вице-спикером парламента. В связи с возможными кадровыми изменениями возникает необходимость перенастроить работу в партии, чтобы я мог делегировать больше ответственности своим коллегам. Надо будет собрать съезд, внести изменения в устав, в состав руководящих органов партии. Внеочередной съезд мы не видим перспектив проводить, а в середине ноября возможно", - сказал Корниенко.

Также он прокомментировал вопрос об отзыве мандата уволенного сегодня с должности спикера Дмитрия Разумкова. По словам Корниенко, это может решить только высший орган партии - съезд.

Напомним, 7 октября Верховная Рада отправила в отставку Дмитрия Разумкова. "За" такое решение проголосовали 284 народных депутата.  При этом отставку Разумкова не поддержали 18 "слуг".

Также мы разбирались, чем запомнился на посту спикера "непокорный слуга" Дмитрий Разумков.

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