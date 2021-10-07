В Верховной Раде Украины объявили перерыв на тридцать минут для того, чтобы согласовать кандидатуры на должность нового председателя парламента вместо отправленного в отставку Дмитрия Разумкова и вице-спикера Рады.

Об этом стало известно в ходе заседания Рады в четверг, 7 октября.

После голосования за отправку в отставку Дмитрия Разумкова с должности председателя Рады, нардепы решили приступить к рассмотрению вопроса назначения нового председателя, а также его первого заместителя.

После этого заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк поставила на голосование оглашение перерыва для согласования кандидатов на эти должности, его поддержали большинство нардепов.

Между тем, в "Слуге народа" провели заседание и выдвинули на должность спикера Руслана Стефанчука, а на пост первого вице-спикера главу партии Александра Корниенко.

Об этом сообщила спикер "слуг" Юлия Палийчук в Telegram-канале.

Напомним, своим указом президент Владимир Зеленский освободил вице-спикера Рады Стефанчука от исполнения обязанностей своего представителя в парламенте.

Кроме того, сообщалось, что основным кандидатом на пост спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук.