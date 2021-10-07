Сегодня, 7 октября, Верховная Рада Украины отправила в отставку спикера Дмитрия Разумкова. "За" проголосовали 284 народных депутата, при том что с начала работы в зале зарегистрировалось 267 нардепов.

Разбивка голосования за отставку спикера по фракциям и группам:

"Слуга народа" - 215;





"Батькивщина" - 20;





группа "За будущее" - 19





"Голос" - 6





группа "Доверие" - 18





внефракционные - 6

Перед голосованием перед нардепами выступил сам Дмитрий Разумков. Он заявил, что не будет останавливаться на отчете, который с утра был всем направлен, а выступил с трибуны, напомнив о том, как изменились принципы "слуг народа" за несколько лет.

"Страна" приводит его выступление полностью.

"Я расскажу вам про страну своей мечты. Украину, где стреляют только салюты на свадьбах и на днях рождениях. Где врачи и учителя получают реальную зарплату, а коррупционеры - реальные сроки. Где неприкасаемыми являются только карпатские леса, а не народные депутаты Украины. Где бабушка получает достойную пенсию, а не инфаркт от счетов за коммуналку. Где есть дороги и нет дураков. Это Украина реальной и осуществимой мечты. Украина ближайшего будущего, Украина, из которой не уедут наши с вами дети.

Напоминаю вам всем, это часть нашей предвыборной программы 2019 года. Красивые, искренние, настоящие слова и принципы, с которыми мы шли к людям в 2019 году. И объективно поверили все: и те, кто сегодня нас смотрят по телевизору и те, кто сидят в этом зале. И даже те, кто за нас не голосовал. Мы с вами шли сюда не за должностями и тем более не за деньгами. Мы шли для того, чтобы изменить страну, сделать ее другой, сделать ее лучше. Потому что мы все в это искренне верили. Я помню, как светились глаза у тех людей, которые присоединялись к команде, я точно это помню. Я помню глаза людей на улицах, на встречах, на эфирах. Как они нам верили. Верили абсолютно. Это была слепая вера в то, что у нас все получится. Все выйдет потому, что мы новые, честные, правильные, справедливые, другие. Потому что мы не такие, как они.

К сожалению, сегодня, в этом зале я вижу уже другие глаза. И глаза у людей тоже очень сильно изменились. Они стали другими. Всё это время я пытался делать так, чтобы хотя бы часть этих обещаний стала реальностью. Не хорошими названиями и лозунгами, за которыми очень часто скрываются неправильные, незаконные вещи, а реальностью.

Но, если мы вернемся к принципам, то принцип демократии, с которым мы шли, права народа стал принципом власти большинства. Принцип верховенства права и закона изменился на политическую целесообразность. Принцип права на собственную позицию и свободу слова сменил принцип "кто не с нами, тот против нас". Принцип "закон один для всех" заменил принцип "друзьям - всё, врагам - закон". А принцип, что "офшоры для власти - позор" стал принципом "ничего страшного, у каждого ФОПа они есть.

Сегодня очень много грязи. Я никогда не плыл по течению. И в 2019 году этого не делал, и сегодня делать не буду. Никакая должность не стоит самоуважения, достоинства, а главное она не стоит доверия людей.

При любых штормах и ураганах украинский парламент должен оставаться предохранителем, которым он был в нашей истории и точкой равновесия и баланса. Это будет зависеть от каждого из вас. Я повторяю: от каждого. Тут не будет коллективной ответственности. Ответственность будет только перед страной и людьми. Эта персональная ответственность заключается в том, какой будет наша страна в будущем. Вне зависимости от того, кто является главой Верховной Рады Украины парламент должен оставаться субъектной институцией. Субъектной. Иначе это путь к потере демократии, к узурпации власти и потере парламентаризма. Пожалуйста, помните об этом.

Мои принципы не изменились. Мои принципы такие же, какими были. Желание и силы доказать людям, что они не ошиблись во всех, тоже есть. Уверен, что в этом зале таких людей будет хватать. Всегда сложно подниматься и идти против системы. Всегда. Первый шаг, он самый сложный. Но если ты знаешь, что это единственно правильный выбор, делать его всегда легко.

Я вам всем напомню напоследок, мы когда шли во власть, говорили одно, что мы должны стать политиками, но остаться людьми. Давайте выполним хотя бы это обещание. А напоследок спасибо, коллеги, за эту конструктивную и ответственную работу, за эти 2 года. Я надеюсь, парламент останется парламентом. И люди в парламенте останутся людьми. Спасибо".

После голосования за отставку Дмитрия Разумкова можно сделать несколько выводов, в частности - во фракции "Слуга народа" наблюдается нестабильная ситуация.

Телеграм-канал "Политика страны" проанализировал факт отставки Разумкова:

"1. Несмотря на давление со стороны Офиса президента и предопределенность отставки за нее проголосовало всего 215 "слуг народа". То есть, де-факто "монобольшинства" нет. Во фракции "слуг" ситуация нестабильная. И бенефициары отдельных групп в любой момент могут опустить ее численность ниже 226. И это главный итог голосования. Потому Банковая и торопилась с голосованием – через неделю число голосов за отставку во фракции было бы еще меньше.

2. Полным составом не голосовали за отставку ОПЗЖ и "Евросолидарность".

3. "Батькивщина", вопреки всем предыдущим своим публичным заявлениям поддержала отставку. О том, что так может быть "Страна" писала еще пару недель назад - Юлию Тимошенко подвесили на крючок при помощи уголовного дела против Власенко - экс-главы Государственной продовольственно-зерновой корпорации. Потому и голосовала фракция за отставку Разумкова. Но вне зависимости от мотивов, сегодня Тимошенко сделала еще один большой шаг к своей политической пенсии.

4. Группа Коломойского ("За будущее") остается верными союзниками президента. После офшорного скандала они тем более в одной лодке.

5. Отставка Разумкова не означает, что Банковая добилась полного контроля над ситуацией. Как писалось выше - в любой момент "слуга народа" может сократиться на несколько десятков депутатов. Как только появится повод... На Банковой это понимают, а потому и дальше будут кошмарить украинский бизнес и политикум через санкции СНБО", - говорится в сообщении.

Пленарное заседание Верховной Рады по отставке Разумкова провел член фракции "Слуга народа", глава Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Причем это является нарушением требования п.5 статьи 76 Регламента Рады про отчёт спикера и Счетной палаты, который нужно раздать депутатам за два дня до голосования. Гетьманцев мог взять самоотвод, но не сделал этого.

Напомним, что сам спикер Дмитрий Разумков ранее заявлял, что пойдет в суд, если монобольшинство лишит его депутатских полномочий.

Дмитрий Разумков уточнил, что готов отстаивать свое право быть народным депутатом.

"Потому что это уже речь идет не о должности (спикера - Ред.), а о возможности делать то, что я обещал (избирателям - Ред.) как человек, как политик… Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах. Это уже не о должности, а о людях", - пояснил спикер.

Также мы рассказывали, что на Западе начинает меняться отношение к президенту Украины. В Atlantic Council и Европарламенте жестко раскритиковали Зеленского из-за попыток снять Разумкова.

В частности, Мелинда Харинг, замдиректора Atlantic Council - близкого к Демократической партии США аналитического центра заявила, что увольнение спикера Рады может усилить власть Зеленского.

"Увольнение спикера украинского парламента имеет большое значение, ведь он настаивал на том, чтобы парламент следовал процедурным правилам и мог сказать "нет" Зеленскому. Если они смогут его уволить, это еще один признак консолидации власти Зеленским", - заявила Харинг.