Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, за отставку которого депутаты будут голосовать уже завтра, 7 октября, подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.

Об этом сообщает пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook. Также она публикует данное распоряжение.

Кроме того, в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Ранее кулуары работали с ограничениями. Пропускали только 40 человек в порядке живой очереди: 22 человека от телеканалов, и 18 фотографов.

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады рассказали, как будут голосовать по отставке Разумкова.

Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что законных оснований лишать его депутатских полномочий нет. Но если в парламенте прибегнут к такой мере, он будет защищать свой мандат в суде.