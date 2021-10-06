Дмитрий Разумков своим распоряжение увеличил количество журналистов в Раде. Фото: "Страна"

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, за отставку которого депутаты будут голосовать уже завтра, 7 октября, подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ, которые могут работать в парламенте на втором и третьем этажах.

Об этом сообщает пресс-секретарь спикера парламента Ольга Туний на своей странице в Facebook. Также она публикует данное распоряжение.

Кроме того, в пресс-центре на 3-м этаже может работать до 200 человек, на балконе прессы в зале заседаний - 30 человек, в кулуарах 2-го этажа - 200 человек.

Также согласно распоряжению, снимаются любые ограничения на передвижение в кулуарах второго этажа.

Ранее кулуары работали с ограничениями. Пропускали только 40 человек в порядке живой очереди: 22 человека от телеканалов, и 18 фотографов.

Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ

Разумков подписал распоряжение об увеличении количества представителей СМИ

Напомним, ранее депутаты Верховной Рады рассказали, как будут голосовать по отставке Разумкова.

Между тем, спикер парламента Дмитрий Разумков считает, что законных оснований лишать его депутатских полномочий нет. Но если в парламенте прибегнут к такой мере, он будет защищать свой мандат в суде.

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