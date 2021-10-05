Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что законных оснований лишать его депутатских полномочий нет. Но если в парламенте прибегнут к такой мере, он будет защищать свой мандат в суде.

Об этом Разумков заявил 5 октября в эфире телеканала "Прямой".

Председатель парламента сказал, что будет отстаивать свое право быть депутатом.

"Потому что это уже не о должности, а о возможности делать то, что я обещал как человек, как политик… Это будет уже не моя собственная позиция, не моя должность. Это будет то, за что голосовали и за меня, и за коллег на парламентских выборах. Это уже не о должности, а о людях", - пояснил спикер.

Он добавил, что не собирается идти в суд в случае его отставки с должности спикера. А затем ответил на вопрос о вероятности лишения его депутатского мандата.

"Законных оснований (для лишения депутатского мандата - Ред.) нет… Но всякое может быть", - сказал Разумков.

Как сообщала "Страна", 5 октября Рада отстранила спикера от работы на два дня. Также она проголосовала за включение в повестку дня вопроса об отставке Разумкова на 7 октября.

Разумков считает, что его отстранили от ведения заседаний с нарушением регламента, но не собирается оспаривать это в суде.