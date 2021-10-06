Отстранение Разумкова: Зеленский идет напролом

"Куй железо, не отходя от кассы", – этой фразой из классической советской комедии Банковая решила воспользоваться, чтобы провести отставку спикера парламента. Пока впечатления "слуг народа" от пребывания в Трускавце еще свежи, а круги на воде от вскрытого "Досье Пандоры" еще не разошлись слишком далеко, Владимиру Зеленскому нужно было решать свои вопросы в парламенте.

Этому мешал сам Дмитрий Разумков, который за два года стал тонким знатоком регламента, благодаря чему нашел возможность застопорить процедуру собственного увольнения. Но президент, как всегда, нашел самый простой выход: пошел напролом.

Благодаря сомнительной процедуре отстранения главы Верховной Рады главным в ней на 48 часов стал первый вице-спикер Руслан Стефанчук, который тут же поставил вопрос о внесении в повестку дня сессии пункта об отставке своего начальника, первое препятствие было взято.

Осталось второе: внести этот же вопрос в повестку дня недели. А с этим проблемы: с одной стороны, Разумков не может не назначить заседания согласительного совета, утверждающего недельное расписание, с другой – он вовсе не обязан делать это быстро.

Поэтому нельзя исключать того, что намеченное на четверг голосование все-таки сорвется. Однако выигрыш во времени будет небольшим, поскольку у Банковой есть свой контрход: с помощью все того же Стефанчука изменить календарный план сессии и сделать следующую неделю пленарной. И вот тогда уже согласительного совета в ближайший понедельник не избежать.

Впрочем, в какой бы день ни состоялось решающее голосование, ситуация для Банковой не лучшая. Если после массированного давления со стороны Офиса во фракции "СН" лишь 200 нардепов из почти 250 проголосовали за отстранение спикера, это показатель того, что монобольшинство довольно хрупкая конструкция, которая может исчезнуть в любой момент.

Проблемы "Досье Пандоры": с НАТО или с Коломойским?

На фоне бурных событий в парламенте тема офшорного скандала с "Досье Пандоры" отошла на второй план. Но не заглохла. Вчера ее поднял бывший министр иностранных дел Павел Климкин – безусловно, не самый выдающийся хозяин офиса на Михайловской площади, но до своего прихода в МИД весьма неплохой посол в Германии (особенно на фоне нынешнего).

Как эксперт в международных вопросах, Климкин заявил, что "Досье Пандоры" затруднит украинской власти переговоры с западными партнерами о вступлении в ЕС и НАТО, поскольку нашу страну теперь все будут воспринимать как "страну офшоров".

Безусловно, этот комментарий свидетельствует, что из Климкина еще не совсем выветрился политик, – иначе он бы не фантазировал о том, что о вступлении Украины в ЕС и НАТО с нами вообще кто-то будет говорить. Но в остальном экс-министру можно верить – тем более что он бьет не только по нынешнему хозяину Банковой, но и по своему бывшему шефу.

Вообще, если судить по президентам, то об имидже Украины за рубежом лучше помолчать. Шестой президент погряз в офшорах, пятый погряз в офшорах, четвертого вообще ославили так, что весь мир думает, будто его свергли из-за коррупции. Что там было с третьим и более ранними, мир вообще не помнит.

Но дело не только в истории. Вчера нужно было наблюдать, как подавали новость о "Досье Пандоры" "соросовские" СМИ; их вовсе не интересовало, сколько президент умыкнул у государства через офшоры, они выносили в заголовок главное, ради чего затевался скандал: "Зеленского уличили в связях с Коломойским".

И вот по этой причине президенту действительно сложно будет разговаривать с Западом. Не только о мифическом вступлении куда-то, но и о более приземленных вопросах – экономических и финансовых. Так что вопрос выбора между Коломойским и Западом для Зеленского никуда не делся. Внутри страны его можно прикрыть хайпом вокруг Разумкова, но за рубежом это не сработает.

Зачем Украине прямой контракт, если есть газ по $1400?

Цена газа на европейском рынке вышла на новые космические рубежи – 1400 долларов за тысячу кубометров. В Европе из-за этого многие хватаются за голову, зато в Украине есть человек, которого не проймешь никакими рекордами, – премьер Денис Шмыгаль.

Справедливости ради стоит заметить, что и в Евросоюзе далеко не все шокированы происходящим. Есть целый ряд компаний, ранее подписавших с "Газпромом" долгосрочные контракты, руководство которых теперь потирает руки, поскольку гарантировало себя от любых катастроф. Выдохнули с облегчением недавно и в Венгрии, подписав с россиянами довольно выгодный контракт, который позволит стране спокойно пережить зиму.

Но спокойствие Шмыгаля другого рода: слушая шокирующие новости из ЕС, он без колебаний заявляет: у украинского правительства нет планов подписывать прямой контракт с "Газпромом".

Это можно было бы назвать спокойствием самоубийцы, если бы Шмыгаль решал вопросы по газу только для себя. Но он-то решает за всю страну, в которой такое решение обязательно кому-то обойдется очень дорого: или потребителям, или предприятиям теплокоммунэнерго, или местным бюджетам.

В меморандум о том, что госбюджет покроет регионам все издержки, не верит никто. Если бы это было так, то премьер, отвечающий за бюджет, уже забрасывал бы "Газпром" письмами о необходимости прямого контракта, который покроет хотя бы недостающие 7-10 млрд кубов газа в год.

А если Шмыгаль этого не делает, то либо у него проблемы с математикой, либо ему просто плевать на бюджет. Говоря словами из другой классической советской комедии, "государство не обеднеет".

Профессионалы из набсоветов: почему Шмыгаль защищает иностранцев

Премьер запомнился вчера и другим громким заявлением. В интервью его спросили: собирается ли нынешняя власть сокращать присутствие дорогостоящих иностранцев в наблюдательных советах государственных компаний? Ответ Шмыгаля был окончательным и бесповоротным: "Курса или стратегии на меньшее количество иностранцев нет".

Главу правительства еще можно было бы понять в данной ситуации, если бы он хотя бы честно объяснил – мол, да вы что, нам тогда послы Большой семерки вообще головы пооткручивают. Но Шмыгаль решил дать другое объяснение, после которого всякое сочувствие к нему пропало.

Премьер-министр гордой независимой европейской державы сообщил, что, оказывается, во всей Украине нет таких профессионалов, которые могли бы заменить выдающихся иностранцев, ведущих наши госкомпании к потрясающему финансовому успеху.

То есть все это Шмыгаль сказал менее пафосно, но смысл передан правильно. Правда, он плохо согласуется со сравнительно недавним заявлением главы "Нафтогаза" Юрия Витренко о том, что в набсовете его компании нет ни одного специалиста из нефтегазовой отрасли или хотя бы юриста со знанием специфического законодательства этого направления.

Именно отсутствием профессионализма набсовета Витренко объяснял тот факт, что НАК в последнее время ушел в жуткие убытки. Но если премьер, несмотря на это, все же считает набсовет "Нафтогаза" выдающимися профессионалами, которым нет аналогов в Украине, то хорошо бы получить объяснение: а в чем именно они профессионалы?

О профессионалах-иностранцах из набсоветов "Укрзализныци" и "Укрпочты" известно меньше, но если у них столько же профессионализма, сколько у члена набсовета железной дороги Сергея Лещенко, то этим компаниям тоже можно только посочувствовать.

Однако премьер убежден, что свои сотни тысяч гривен в месяц эти профессионалы получают не зря. Вряд ли у него есть тут личный интерес – скорее всего, как и в ситуации с газом, ему просто плевать: ущерб-то наносится не ему, а государству.

Если завтра война: готовит ли Бацька агрессию?

И последнее откровение вчерашнего дня: как выяснилось, Украине угрожает полномасштабная война с… Белоруссией. Об этом заявил народный депутат из президентской фракции Егор Чернев.

Причин он назвал три. Первая: России открыто воевать не с руки, поэтому она будет использовать режим Лукашенко. Вторая: "республики" Донбасса Путин использовать не может, потому что у них нет ни авиации, ни ракет. Третья: Бацька уже давно готовит почву для нападения своими обвинениями в адрес Украины.

На всех причинах останавливаться нет смысла, тем более, что вторая вообще нелепа: у "республик" когда-то не было ни танков, ни артиллерии, но откуда-то же они появились. А вот на обвинениях со стороны Лукашенко остановиться стоит, поскольку они действительно существуют. Только ситуация перевернута с ног на голову.

Отношения между Украиной и Белоруссией испортились с лета прошлого года – то есть ровно с того момента, когда официальный Киев не признал результаты президентских выборов в соседней стране. С тех пор обвинения не раз сыпались с обеих сторон, однако в четкой последовательности: Минск лишь "зеркалит" то, что говорит или делает Киев.

Правда, Бацька пообещал закупить у России ракеты С-400, но говорить о том, что это делается против Украины, – все равно, что заявлять, будто турецкие беспилотники закупаются Украиной против Белоруссии.

Если же говорить серьезно, то Минск до сих пор не дал ни одного повода обвинить его в подготовке агрессивной войны против нашей страны.

А заявления Чернова скорее всего одна из попыток властей переключить внимание со скандалами с офшорами на фактор "внешней угрозы".