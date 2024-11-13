Через неделю после победы Трампа на выборах президента США, из Вашингтона идут все более тревожные сигналы для украинской власти относительно политики будущего президента по Украине.

Многое указывает на то, что Трамп попытается претворить в жизнь идею скорейшего завершения войны по линии фронта с отказом принимать Украину в НАТО, против чего категорически выступает Киев.

Неоднозначные комментарии идут от представителей команды будущего президента США и в отношении лично Владимира Зеленского. Его тролит сын Трампа, намекает на проблемы Илон Маск.

А сам будущий хозяин Белого дома "зарубил" удобную для Офиса президента кандидатуру Майка Помпео на пост министра обороны, заявив, что того вообще не будет в его команде.

На Банковой, впрочем, продолжают говорить, что отношения с Трампом у них прекрасные, а конкретный план администрации нового президента по войне в Украине еще не выработан и он может быть, по итогу, и не таким, как сейчас пишут в прессе. И что США и, вместе с ними весь коллективный Запад, продолжат поддержку Киева в войне и не будет принуждать Зеленского к переговорам с РФ. Так как в самой Республиканской партии по этому поводу есть очень разные идеи.

Кроме того, в украинской власти надеются, что, если Трамп все ж таки решит предложить скорейшее окончание войны по линии фронта, то эту идею отвергнет Путин, что может побудить Вашингтон расширить поддержку Украины и усилить давление на Россию.

Впрочем, это не единственная возможная реакция Трампа на срыв переговоров. Она может быть и совсем иной - полностью прекратить какую-либо помощь Киеву. А этот сценарий для Украины многократно хуже остановки войны по линии фронта.

Тем более, что внутри страны также идут тревожные для Зеленского процессы, которые избрание Трампа может активизировать.

По данным закрытых соцопросов президент проигрывает выборы экс-главкому ВСУ Валерию Залужному. Более того, в рейтингах доверия он уже даже не на втором месте, а на третьем - после Залужного и главы военной разведки Кирилла Буданова, которого Офис президента сейчас пытается уволить.

И все это происходит на фоне все более тяжелой ситуации на фронте и суровых перспектив прохождения зимы в случае новых ударов по энергетике.

Поэтому в интересах ли Зеленского в нынешней ситуации пытаться торпедировать возможные договоренности о скорейшем завершении войны по линии фронта и не стоит ли сменить стратегию - вопрос открытый.

Впрочем, судя по публикациям в СМИ о том, что, в случае прекращения помощи США, Киев намерен создать ядерную бомбу, украинские власти пока не готовы к компромиссам для прекращения огня.

Подробности - в статье "Страны".

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С Запада продолжают поступать подтверждения, что у победителя выборов президента в США Дональда Трампа действительно есть намерения предложить план по прекращению войны в Украине.

Как сообщала "Страна", в интервью Bloomberg TV президент Финляндии Александер Стубб заявил, что после разговора с Трампом по телефону 11 ноября он понял, что республиканец "очень серьезно настроен на то, чтобы мирное соглашение было заключено как можно быстрее", и "в Европе, как и во всем мире, следует понимать". Окно возможностей для этого, как считает Стубб, у Трампа будет до дня его инаугурации 20 января.

Мы также сообщали, что с Трампом из западных лидеров поговорили и президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Исходя из официальных сообщений, только Макрон обсудил с республиканцев войну в Украине.

В целом понятно, что главы других западных стран попытаются выяснить как будет вести себя Трамп в контексте Украины.

С Зеленским Трамп побеседовал 7 ноября. Украинский президент назвал разговор "отличным". По данным издания Axios, во время беседы вместе с Трампом находился миллиардер Маск. Источники издания говорят, что "Зеленский не испытал чувства безысходности" после звонка.

"Ничто из того, что Зеленский и его помощники услышали от Трампа и его команды в частном порядке, не вызвало беспокойства и ощущения, что Украина будет той, кто заплатит цену", – утверждал еще один собеседник портала.

Однако сигналы, которые идут из Вашингтона, в основном свидетельствуют о том, что Трамп настроен завершить войну тем путем, против которого постоянно выступает Зеленский - остановить огонь по линии фронта и не принимать Украину в НАТО.

В то время как официальная позиция украинской власти - возвращение границ 1991 года и членство в НАТО с получением полных гарантий безопасности.

Правда, близкие к Банковой спикеры делают упор на то, что Трамп пока еще не выработал свой конкретный план и потому о его намерениях говорить рано, ссылаясь на наличие разных мнений внутри Республиканской партии.

"Такое большое количество разнообразных и даже противоречивых мирных инициатив от представителей команды Трампа свидетельствует о том, что в штабе Трампа на данный момент нет четкого, последовательного и официально утвержденного мирного плана по завершению войны между Россией и Украиной. Происходит некий публичный, с претензией на "креативность" мозговой штурм относительно того, каким образом и на каких условиях можно завершить войну в Украине", - написал на своей странице в Facebook политолог Владимир Фесенко, который считается близким к Офису президента.

По его версии, такая чересполосица означает, что "окончательное решение" по вариантам урегулирования "до сих пор не принято", и когда оно будет принято, неизвестно.

"Возможно это будет приниматься в процессе самих мирных переговоров. Будут исходить из базовых идей, а детали будут согласовывать во время самих переговоров. В этой ситуации есть потенциальные риски, но и определенные возможности. Другое дело, кто этим больше воспользуется - мы или россияне. И в этом контексте очень важно, кто именно будет переговорщиками от Трампа", - считает Фесенко.

В тоже время информация, поступающая относительно того, кто будет в команде нового-старого президента США, скорее говорит о том, что все ж таки видение Трампа относительно войны серьезно отличается от того, что хотели бы услышать украинские власти.

Самым тревожным сигналом для Киева стало решение Трампа не включать в свою команду экс-госсекретаря Майка Помпео. Судя по информации на сайте президента Украины, тот не менее трех раз за время "большой" войны приезжал в Киев, где встречался с Зеленским и главой его Офиса Андреем Ермаком.

Как писала "Страна", Помпео - один из самых известных представителей т.н. "партии войны" внутри Республиканской партии, вписанный к тому же во внутриукраинские расклады (входит в набсовет компании "Киевстар") и имеющей, по распространенному в политических кругах мнению, тесные отношения с Офисом президента. А в сентябре 2024-го Помпео был одним из спикеров на форуме Ялтинской европейской стратегии (англ. аббревиатура YES), организуемом Фондом бизнесмена Виктора Пинчука

И то, что Трамп не дает ему никакого поста, означает уменьшение влияния сторонников жесткой линии на новую администрацию, а также сужение возможностей Банковой взаимодействовать с пользой для себя с Вашингтоном.

Ставка на Помпео не сыграла.

Как пишет The Economist, со ссылкой на чиновника из сферы безопасности, украинские власти этим сильно встревожены.

"Теперь беспокойство вызывает то, что предложение Трампа Украине станет больше похоже на идеи, выдвинутые будущим вице-президентом Дж. Д. Вэнсом. По сути, это исключит членство в НАТО, но позволит России сохранить 18% территории Украины, которые она в настоящее время оккупирует", - говорится в статье.

Ситуация с Помпео - это один из многих индикаторов того, что, в отличие от своего первого срока, когда Трамп заполнял вакансии из числа представителей республиканского истеблишмента (а потому и политика Вашингтона принципиально по Украине не поменялась), на этот раз он готов очень сильно перетасовать кадровую колоду.

Также западные СМИ пишут, что очень большое влияние на политику Трампа (в том числе и кадровую) оказывает Илон Маск - один из самых последовательных сторонников скорейшего прекращения войны в Украине.

Свою позицию он еще раз подтвердил на днях.

Как сообщала "Страна", поддерживающий Трампа американский миллиардер Дэвид Сакс опубликовал в своем микроблоге в Twitter пост следующего содержания: "Самая недооцененная история в Вашингтоне — это то, сколько коррупционных украинских денег пытаются купить влияние. Это был не только Хантер Байден. Большинству поджигателей войны ПЛАТЯТ". "Да", - ответил на это Маск, перепостив сообщение в своем микро-блоге.

Так как вскоре после этого Трамп сообщил о том, что Помпео в его команде не будет, многие посчитали, что Сакс и Маск имели в виду конкретно экс-госсекретаря.

И то, что кандидатура последнего была фактически "сбита", также является одним из показателей влиятельности Маска и его единомышленников в окружении Трампа.

Майк Уолтц (в центре) во время посещения Украины летом 2022 года. Фото: president.gov.ua

Трамп уже объявил о своих кандидатах на позиции, которые непосредственно будут влиять на Украину и войну.

Так, будущим госсекретарем США станет сенатор от Флориды Марко Рубио, один из ближайших союзников Трампа. Конгрессмен от того же штата Майк Уолтц будет назначен советником по национальной безопасности. Оба во время избирательной кампании поддержали линию Трампа по Украине, не голосовали в апреле 2024 года за выделение средств на нужды Киева в своих палатах. При этом Уолтц, например, летом 2022 года в составе делегации Палаты представителей побывал в Киеве и встретился с Зеленским. Рубио, вместе с другими сенаторами, встречался в Вашингтоне с Ермаком в ноябре 2023-го, когда начались проблемы с американской помощью.

Однако, как видим, затем, они перешли на "трамповскую" позицию по Украине, в отличие от многих других республиканцев, которые голосовали за продолжение помощи Киеву.

Свое намерение двигаться в рамках той же линии Рубио подтвердил уже и после выборов. Он призвав как можно скорее закончить войну, поскольку она "зашла в тупик" и угрожает разрушением Украины.

А на министра обороны Трамп выдвинул кандидатуру телеведущего канала Fox News Питера Хегсета. Последний ранее критиковал отправку денег в Украину на фоне экономических и социальных проблем в самих США. По поводу этого назначения в Америке уже вспыхнул скандал. Среда, близкая к Демпартии и к лоббистам ВПК бьет тревогу, называя Хегсета "наименее квалифицированным кандидатом на пост министра обороны в истории Америки".

Политолог Руслан Бортник говорит, что эмоциональность заявлений Зеленского после победы республиканца свидетельствует о "чувстве нестабильности, испытываемом сейчас в Офисе президента".

"Давайте вспомним "План победы". Ведь то, что администрация Байдена, как и другие главные союзники, его не поддержат, стало окончательно ясно после визита Зеленского в Вашингтон. Тогда почему президент все же публично представил план в Верховной Раде? Это была попытка ультиматума с оглядкой на вероятное возвращения Трампа, желание напоследок хоть что-то получить у уходящей демократической администрации. Но сейчас эмоций в заявлениях президента стало даже больше. Они прорвались, например, на будапештском форуме. В ОП серьезно встревожены по поводу Трампа, чувствуют нестабильность ситуации для себя, что будущее может принести еще большие риски. Долгое время - особенно во время войны - президентский Офис выстраивал на официальном и полуофициальном уровнях связи с отдельными представителями Республиканской партии и ее внутренними группами. Помпео тут - яркий пример, на него, в том числе, возлагались надежды, что он смягчит риски в отношении Украины со стороны Трампа. Но победитель выборов действительно решил попытаться обнулить пресловутый deep state - глубинное государство и отодвигает старых политиков-ястребов, обнуляя их влияние на украино-американские отношения. Помпео может быть и будет еще иметь какой-то голос в республиканском "хоре", но он и другие ему подобные не смогут формировать политику в отношении Украины и России в ближайшее время. Чем это чревато? В какой-то момент Зеленский, а с ним и вся страна, может оказаться один на один с Трампом, не имея возможности что-то лоббировать. И тогда украинскому президенту придется опираться только на опыт своего общения с американским коллегой в 2019-20-х и во время избирательной кампании республиканца. И сможет ли Зеленский найти поддержку у других западных стран - тоже вопрос, так как Трамп может и к ним применить тот же подход", - комментирует политолог Руслан Бортник "Стране".

Как мы уже писали, если в Вашингтоне утвердится позиция, что войну нужно завершать по линии фронта, то украинские власти вряд ли смогут ответить на это отказом. Скорее всего, не будут сильно против и европейцы, среди которых в последнее время также усиливается желание поскорее войну закончить. Вопросы будут по реакции на это Путина, но и там есть варианты, при которых РФ будет согласна (подробнее об этом писали здесь).

Однако, окончательный подход Трампа по Украине вряд ли уже предопределен.

"Партия войны" по прежнему сильна и в Республиканской партии (особенно в кругах, связанных с ВПК), и, в целом, в истеблишменте США. Ряд европейских стран, таких как Польша, Франция и Британия также выступают за продолжение полномасштабной поддержки Украины и против каких-либо компромиссов с РФ.

В том же духе высказывается и генсек НАТО Рютте.

"Мы сообща должны сделать больше, чем просто поддерживать боеспособность Украины", - заявил Рютте, которого цитирует AFP.

СМИ пишут, что лидеры Франции и Британии пытаются убедить Байдена перед своим уходом снять запрет на использование "дальнобоя" для ударов по российской территории. В том числе, чтоб и сорвать план Трампа сократить помощь Украине и предотвратить какие-либо его договоренности с Россией.

Возможно будут и другие попытки убедить Трампа отказаться от намерений завершить войну по линии фронта и продолжить прежнюю политику в отношении Украины.

Если же они не увенчаются успехом, то ставка "глобальной партии войны" и украинской власти будет на то, что Путин откажется от предложений нового американского президента и последний, в ответ, не только продолжит помощь Украине, но и расширит ее, а также резко ужесточит давление против РФ по разным направлениям (опуская, например, мировую цену на нефть).

Как мы уже писали, в том числе и для того, чтоб максимально затруднить достижение договоренностей по завершению войны в Украине по линии фронта, если они поступят от Трампа и увеличить вероятность отказа в этом Путина, Киев делает ставку на удержание плацдарма в Курской области.

Однако, по мнению, источника в дипломатических кругах, подобная тактика может дать обратный эффект.

"Во-первых, далеко не факт, что Путин сходу откажет Трампу в его предложении по прекращению войны в Украине. Зачем сразу отказываться, если можно будет вступить в переговоры, чтоб попытаться добиться наилучших условий. Во-вторых, если переговоры завершаться провалом и об окончании войны не удастся договориться, то нет никаких гарантий, что Трамп решит в ответ увеличить помощь Украине. Он может пойти совсем другим путем - вообще прекратить всякую поддержку, предложив Киев и европейцам решать вопросы самим. И, в таком случае, далеко не факт, что европейцы увеличат поддержку, а не побегут договариваться с РФ о нормализации отношений и о прекращении войны, но уже на явно худших условиях. И это самый опасный для Украины вариант, в сравнение с которым остановка войны по линии фронта будет выглядеть абсолютной победой Киева", - говорит источник.

Судьба Зеленского

Одновременно с тревожными звонками для украинских властей относительно позиции Трампа по поводу войны, из Вашингтона идут крайне неоднозначные сигналы и в отношении лично Зеленского.

На Банковой постоянно подчеркивают, что у них отношения с командой будущего президента очень хорошие. Однако есть ряд признаков, которые побуждают в этом сомневаться.

Об одном из них мы уже писали выше - по поводу "волчьего билета" для Помпео от Трампа и комментариев Сакса и Маска об "украинских деньгах", которыми финансируются "поджигатели войны".

Кроме того, сын Трампа заявил, что Зеленский "потеряет свое пособие", когда его отец станет президентом.

В сторис в Инстаграме он опубликовал черно-белый мем, где на украинского президента сыпятся доллары, и подписал: "У тебя осталось 38 дней до потери пособия". Он, вероятно, имел в виду дату 17 декабря - когда выборщики официально утвердят победу республиканца на выборах.

А Илон Маск поддержал идею проведения аудита на что ушли американские деньги, отправленные в Украину.

Кроме того, сегодня издание The Hill опубликовало статью руководителя исследований в Евразийской программе Института исследований внешней политики Роберта Гамильтона и руководитель отдела Европы в Associated Press Дэн Перри, в которой говорится, что избранный президент США Дональд Трамп "демонстрирует симпатию" к главе Кремля Владимиру Путину, одновременно "питая глубокое презрение" к Владимиру Зеленскому. Поэтому Трамп может сократить помощь Украине, чтобы подтолкнуть Зеленского к переговорам с Россией.

О том, что для Зеленского складывается непростая ситуация пишут и другие западные издания.

The Economist, ссылаясь на закрытые социологические опросы, проводимые в Украине, заявляет, что, если президентские выборы в Украине состоятся в ближайшее время, Владимир Зеленский может проиграть во втором туре бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному, если тот решит участвовать в выборах (издание пишет, что выборы уже готовятся на май 2025 года, но украинские власти официально опровергают подготовку к выборам).

"Внутренние опросы, с которыми ознакомился The Economist, показывают, что во втором туре он (Зеленский - Ред.) показал бы себя слабо в противостоянии с другим героем военного времени - Валерием Залужным. Зеленскому было бы трудно повторить убедительную победу, которую он одержал в 2019 году. Спустя почти три года после российского вторжения он больше не рассматривается как бесспорный военный лидер, которым он когда-то был", - говорится в статье.

В интервью журналу неназванный бывший соратник Зеленского советует ему не выдвигаться на второй срок, как президент и обещал в 2019 году.

"У Зеленского есть только один выход, чтобы уйти с незапятнанной репутацией - это провести выборы [без своего участия] и войти в историю как человек, объединивший нацию в войне", - заявил собеседник.

Источники "Страны" среди социологов подтверждают, что общественные настроения меняются не в пользу Зеленского.

"Закрытые опросы в последнее время фиксируют падение общественной поддержки президента. Баланс доверия/недоверия у него уже отрицательный. Причем в рейтингах он уже даже не второй, а третий. Вперед он пропускает не только Залужного, но и главу военной разведки Кирилла Буданова", - говорит источник.

Напомним, что с прошлого месяца ходят упорные слухи о подготовке Офисом президента отставки Буданова.

И, возможно, опасения, что он может начать свою политическую игру были не последним основанием для появления таких намерений.

По данным источников "Страны" Буданову предложили уйти добровольно в отставку и отправиться послом в Турцию. Тот ответил отказом. Однако, как считает источник, попытки уговорить его "уйти по хорошему" продолжатся.

Вместе с неопределенностью по ситуации вокруг дальнейшей политики Вашингтона в отношении Украина, а также на фоне очень тяжелого положения на фронте, внутриполитическая ситуация для Зеленского складывается непростая.

"У президента много врагов внутри Украины, которые попытаются воспользоваться сменой власти в США, чтоб максимально ослабить его позиции в Вашингтоне. Много недоброжелателей и на Западе, где его обвиняют в коррупции и авторитаризме. Не говоря уже о России, которая давно заявляет, что Зеленский утратил полномочия и должен уйти. Судя по сигналам из Вашингтона с Трампом и Ко у него также все будет непросто. И это сужает для Банковой пространство маневра. В том числе и относительно дальнейшего хода войны. Если Трамп реально выдвинет предложение об остановке войны по линии фронта и Путин сходу эту идею не отвергнет, то у Зеленского будет две возможные стратегии. Первая - продолжать делать то, что он делает сейчас: пытаться всеми силами сорвать попытки завершить войну, рискуя нарваться на жесткую реакцию Вашингтона, что может вызвать очень серьезные внутриполитические последствия. Вторая - не пытаться препятствовать процессу завершения войны, а возглавить его. Приложив все усилия, чтоб это стало реальностью в ближайшее время. И далее идти на выборы как президент мира, который закончил войну на хороших условиях, отстояв независимость Украины", - говорит источник.

Впрочем, пока, судя по всему, у Зеленского на второй вариант не готовы.

В этом пане показательна сегодняшняя статья в британской The Times.

Издание публикует доклад, подготовленный для Минобороны Украины, где утверждается, что Украина может разработать элементарную ядерную бомбу в течение нескольких месяцев, если Дональд Трамп прекратит военную помощь США.

Эксперты, правда, как мы уже писали, выражают сомнения, что Украина в принципе может создать ядерную бомбу. Но само по себе, появление подобной публикации, это вполне однозначный сигнал от Киева западным союзникам, и, в первую очередь, американцам, чтоб убедить их не прекращать помощи и не давить на украинские власти с целью побудить его завершить войну по линии фронта.

Однако, сомнительно, что эффект от этого сигнала будет таким, каким его хочет видеть Киев.

Угроза ядерной войны может резко усилить позиции на Западе тех сил, которые выступают за скорейшее прекращение огня в Украине. И, соответственно, усилить по этому поводу давление на Зеленского.