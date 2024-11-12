Джо Байден должен заключить мирное соглашение по Украине, не дожидаясь прихода в Белый дом Дональда Трампа.

Такое мнение высказал колумнист The Guardian Саймон Дженкинс.

Он считает, что Владимир Путин захочет начать переговоры уже с Трампом, но республиканец столкнется с давлением окружения и союзников, которые будут настаивать на продолжении войны.

По мнению Дженкинса, альтернативы Минским и Стамбульским соглашениям нет, и РФ сохранит за собой контроль над какими-то территориями Украины, но при этом согласится на западные гарантии для Украины. А Киев должен признать, что это будет не членство в НАТО.

"Джо Байден должен стремиться закончить по крайней мере одну из своих войн, прежде чем уйти. Возможно, удастся заключить сделку до начала хаоса и неопределенности второй эры Трампа. США должны воспользоваться этим моментом и предоставить России выход, в котором она нуждается. Путин может выдать неудачу за прагматизм. Кто знает: может, тогда он примет Трампа в Москве", - пишет Дженкинс.

Отметим, на Западе сейчас звучат и противоположные предложения Байдену: до конца своей каденции усилить помощь Украине и дать разрешение на дальнобойные удары по территории РФ.

Между тем СМИ сообщают, что Украина разрабатывала свой "план победы" с учетом возможной победы Трампа в США.