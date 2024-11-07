Победивший на выборах президента США Дональд Трамп постарается закончить войны на Ближнем Востоке до своей инаугурации 20 января.

Об этом заявил CNN бывший израильский дипломат Алон Пинкас.

"Он скажет: закругляйтесь, мне это не нужно", - сказал Пинкас.

По его мнению, Трамп попросит Нетаньяху "объявить о победе", а затем заключить сделку через посредников.

Лидер Палестинской национальной инициативы Мустафа Баргути также считает, что Трамп "не будет терпеть войны в том виде, в котором они происходят" и "Нетаньяху столкнется с гораздо более жестким президентом, чем тот, к которому он привык".

Однако Баргути заявляет, что для палестинцев это не будет иметь большого значения, "потому что обе администрации были полностью предвзяты" по отношению к Израилю. И что существуют опасения, что Трамп позволит Израилю аннексировать части Западного берега, что будет означать "конец решения о двух государствах".

CNN напоминает, что во время своего первого срока Трамп признал Иерусалим столицей Израиля, "перевернув десятилетия политики США и международного консенсуса", и признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами.

Напомним, Трамп заявил, что его главная миссия - положить конец всем войнам.

Ранее СМИ писали, что Иран после выборов в США хочет ударить по Израилю более мощными ракетами, чем раньше.