Иран планирует нанести по Израилю комплексный удар с применением еще более мощных боеголовок и другого оружия, чем это делалось раньше.

О намерениях Тегерана сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

На этот раз в атаке будет принимать участие не только Корпус стражей исламской революции (КСИР), но и обычная армия. Это не означает, что будет развернута сухопутная операция, заявляет WSJ. Но иранский чиновник заявил газете, что для части операции может быть использована территория Ирака.

При этом Иран не хочет вмешиваться в американские выборы, поэтому дождется завершения голосования в США.

На днях другая американская газета The New York Times написала, что Иран изначально не планировал отвечать на удар Израиля, но последствия оказались слишком масштабными, чтобы их проигнорировать. Израиль уже заявил, что будет готов нанести удар в ответ.

Напомним, Израиль нанёс удар по Ирану в ночь на 26 октября. Западные СМИ писали, что были атакованы военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты, как изначально планировал Израиль, но чему противились США.