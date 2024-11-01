Иран готовится к новой атаке на Израиль.

Об этом пишет американская газета The New York Times со ссылкой на источники.

Приказ о подготовке атаки отдал аятолла Али Хаменеи после того, как изучил подробный отчёт своих военных о масштабах ущерба, нанесённого недавно Израилем. В результате последнего удара ЦАХАЛ пострадали возможности Ирана по производству ракет, системы ПВО вокруг Тегерана, критическая энергетическая инфраструктура и главный порт на юге страны.

Хаменеи заявил, что масштаб атаки и количество жертв (по меньшей мере четверо военнослужащих погибли) слишком велики, чтобы их игнорировать, а отсутствие ответа означало бы признание поражения.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал понять, что Израиль готов будет ударить в ответ. По его словам, "Израиль теперь имеет большую свободу действий в Иране, чем когда-либо прежде".

Напомним, в ночь на 26 октября Израиль нанёс удар по Ирану. Западные СМИ писали, что были атакованы военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты, как изначально планировал Израиль, но чему противились США.

Вскоре Иран передал Тель-Авиву сообщение через иностранного посредника, что он не будет реагировать на израильскую атаку и наносить удар в ответ.