Тель-Авив обратился в Кремль с просьбой о посредничестве в мирном урегулировании вооружённого конфликта с проиранской шиитской группировкой Ливана "Хезболлой".

Об этом сообщает издание Newsweek со ссылкой на ближневосточные медиа.

В заметке говорится, что уже начата подготовка соглашения о прекращении огня, что разрабатывается при поддержке советников президента США Амоса Хохштайна и Бретта Макгурка.

Международные издания, такие как израильская Ynet News и принадлежащая Саудовской Аравии британская Asharq Al-Awsat, в последние дни со ссылкой на свои источники сообщили, что Израиль попросил Россию принять участие в этом соглашении.

При этом Newsweek считает, что участие мировой державы, имеющей связи почти со всеми крупными заинтересованными сторонами, может оказать решающую поддержку инициативе в то время, когда лидерство Вашингтона на Ближнем Востоке всё чаще ставится под сомнение.

"Путин становится потенциальным посредником мира" на Ближнем Востоке, констатирует издание.

Ранее Вашингтон потребовал прекращения огня между Израилем и Ираном.

Напомним, в Reuters писали, что "Хезболла" готовится к длительной войне на истощение.