На фоне удара Израиля по Ирану прошла почти незаметной важная дата: сегодня исполняется ровно год с того момента, как израильская армия начала сухопутную операцию в секторе Газа.



Официально было объявлено две цели. Первая – полное уничтожение ХАМАС в Газе. Вторая – освобождение всех заложников.



Прошел год, и ни одна из этих целей не выполнена. ХАМАС не уничтожен и продолжает бои с израильтянами в секторе Газа, а почти сотня заложников еще остается в плену.



Такой исход стал крайне неожиданным для всех наблюдателей. Год назад казалось неизбежным, что ЦАХАЛ в любом случае выполнит военную задачу, уничтожит ХАМАС и полностью возьмет под свой контроль сектор Газа.



Израильская армия считалась одной из лучших в мире, ее превосходство над противником по всем параметрам (в вооружениях, в живой силе, в господстве в воздухе) было столь огромным, что обсуждался не вопрос о том, сможет или нет ЦАХАЛ уничтожить ХАМАС, а вопрос когда это произойдет и не вмешается ли полномасштабно в войну Иран или "Хезболла", чтоб помешать неизбежному, как казалось, разгрому палестинского движения.



И вот прошел год. И, к удивлению наблюдателей, мощнейшая военная машина Израиля оказалась неспособна за этот срок на небольшом отрезке земли уничтожить несколько десятков тысяч "хамасовцев". Несмотря на потери (в том числе и почти всего руководства) они продолжают сопротивление, используя туннели как свою базу.



Тогда как в былые времена Израиль в течение нескольких недель (или даже дней) громил армии крупнейших арабских государств.



И нынешняя ситуация является одним из свидетельств резкого изменения баланса сил на Ближнем Востоке.



При этом израильское военно-политическое руководство, не закончив войну в Газе, решило начать сухопутную операцию еще и на юге Ливана против "Хезболлы", которая в военном отношении мощнее ХАМАС. Скоро будет месяц как идет эта операция, но ни о каких значимых успехах и крупных прорывах израильской армии на земле пока не сообщается.



Фактически, страна ввязалась сразу в две войны, не добившись пока ни в одной из них решительной победы.



Израиль понес и огромные репутационные потери в мировом масштабе. Кадры разрушенной Газы и гибели тысяч мирных жителей резко усилили антиизраильские настроения, в том числе и в странах Запада.



Их руководители все более критически отзываются о действиях израильских властей, оказывая на них давление, чтобы они прекратили войну в Газе и в Ливане, что для премьера Израиля Биньямина Нетаньяху равносильно признанию поражения (так как цели обоих операций до сих пор не выполнены).



Война также остановила курируемый американцами процесс сближения Саудовской Аравии и Израиля, что могло бы кардинально изменить ситуацию на Ближнем Востоке и ослабить позиции Ирана.



Пока идет война в Газе, ни о какой нормализации отношений с саудитами не может быть и речи.



В таких условиях Израиль, однако, не пошел на соглашение о прекращении огня, а наоборот – работал в направлении эскалации: начал операцию в Ливане, наносит удары по Ирану, как бы вызывая его на бой.



На первый взгляд такая политика в нынешних обстоятельствах выглядит странной. Но она имеет свою логику.



Во-первых, стратегически Израиль хочет ликвидировать главную угрозу для себя на Ближнем Востоке в лице Ирана и его союзников ("Хезболла", ХАМАС и прочие). Однако, так как сам он это сделать не может, то пытается вовлечь в войну США, исходя из того, что если начнется война Ирана с Израилем, то американцы не бросят своего союзника и окажут ему военную помощь. Правда, пока Иран реагирует осторожно, явно не желая ввязываться в войну, так как его вполне устраивает нынешняя ситуация, когда Израиль втянулся в две изнурительные военные кампании (в Газе и в Ливане) и постепенно теряет международную поддержку.



Во-вторых, есть и тактическое соображение – Нетаньяху выгодна победа Трампа, а потому он торпедирует попытки Байдена закончить войну до выборов. И, наоборот, "разогревает" ситуацию, что дает очки кандидату от республиканцев, который получает повод для обвинений нынешней правящей команды, что она не может навести порядок на Ближнем Востоке.

В то же время такая тактика и стратегия для Израиля может оказаться крайне опасной. Далеко не факт, что даже если на выборах победит Трамп, он согласится вступать в войну с Ираном на стороне Израиля. Не говоря уже о ситуации, если победит Харрис. Как минимум потому, что военная ситуация на Ближнем Востоке для американцев сейчас неблагоприятна (подробнее об этом мы писали в отдельном материале).



Пока не очень понятно, готов ли Нетаньяху с учетом таких рисков сыграть ва-банк, продолжив вызывать персов на бой, рассчитывая, что американцы в стороне все-таки остаться не смогут.



Не исключено, что Израиль решит сбавить обороты. По крайней мере, последний удар по Ирану был проведен "как Байден завещал": был атакован ограниченный перечень военных целей, а не нефтяные или ядерные объекты. В итоге Израиль заявил о поражении всех целей, а Иран - о том, что почти все ракеты сбиты. Точно же оценить ущерб трудно даже по спутниковым снимкам. То есть удар был произведен таким образом, чтоб минимизировать вероятность ответного удара Ирана (хотя исключать его полностью нельзя).



Если Израиль действительно откажется от реализации своего стратегического плана сокрушения Ирана военным путем с помощью США (но пока не факт, что откажется), то тогда перед ним станет выбор новой стратегии.



Это может быть "война в долгую" в расчете на то, силы ХАМАС и "Хезболлы" иссякнут раньше, чем у Израиля. На то, что большие потери подорвут позиции "Хезболлы" в Ливане, а общее военное напряжение вызовет акции протеста в Иране, усиление прозападного крыла в элитах и свержение там власти аятоллы. Правда, риски этого сценария для Израиля также очень велики, а надежды на перемены в Иране могут и не оправдаться.



Альтернатива этому – замирение на Ближнем Востоке, включая согласие Израиля на создание независимого палестинского государства и достижение неких договоренностей с Ираном о мирном сосуществовании. Вероятность такого сценария пока выглядит, мягко говоря, небольшой, учитывая диаметрально противоположные позиции сторон (например, по границам Палестины). Но стратегически, если противника нельзя разгромить военным путем, с ним рано или поздно придется договариваться. Потому что состояние "вечной войны" может стать губительным для всех ее участников.