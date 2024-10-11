"Хезболла" готовится к длительной войне на истощение на юге Ливана с новым военным командованием.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к движению.

Новое руководство было избрано через 72 часа после убийства Хасана Насраллы и руководит боевыми действиями.

Несмотря на гибель большинства своих командиров группировка планирует продолжать ракетные обстрелы Израиля и наземные бои с ЦАХАЛ, который перешел границу с Ливаном. Также в "Хезболле" говорят, что ещё не использовали тяжелые и высокоточные ракеты и, в целом, имеют ещё большой запас оружия.

Напомним, что Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана в прошлый понедельник. Но до сих пор ни одна из сторон не сообщала о серьёзном продвижении израильских войск вглубь территории Ливана. Появились лишь фото и видео с израильскими военными в ряде приграничных населенных пунктов, в частности, в Марун-аль-Расе в паре километров от границы.

На днях Ливан обстрелял Израиль.