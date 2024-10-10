Государства Персидского залива оказывают давление на Вашингтон, чтобы остановить атаки Израиля на иранские нефтяные объекты.

Об этом сообщает Reuters.

Агентство пишет со ссылкой на источники, что эти страны обеспокоены тем, что их собственные нефтяные объекты могут подвергнуться обстрелу со стороны доверенных лиц Тегерана в случае эскалации конфликта.

В попытке избежать перекрестного огня государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты и Катар, также отказываются разрешить Израилю пролетать над своим воздушным пространством для любого нападения на Иран и сообщили об этом Вашингтону, заявили три источника, близких к правительственным кругам.

Напомним, ранее президент США Джо Байден сообщил, что Штаты обсуждают с Израилем удары по нефтяным объектам Ирана, но потом высказался против них.

В свою очередь Дональд Трамп заявил, что Израиль должен нанести удар по ядерным объектам Ирана.

В то же время газета The New York Times писала о том, что маловероятно, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана в ходе своей предполагаемой ответной атаки. Вероятно, целью будут военные базы, объекты разведки или управления.