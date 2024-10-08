Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что убиты уже два преемника главы ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.

Об этом израильский политик объявил на английском языке, обращаясь к населению Ливана, сообщает Times of Israel.

Нетаньяху подтвердил, что Хашим Сафи ад-Дин был убит в результате авиаудара в прошлый четверг. По словам премьера, израильские военные также убили преемника Сафи ад-Дина. Его имени он не назвал.

"Сегодня "Хезболла" слабее, чем была на протяжении многих лет", - заявил Нетаньяху.

Он призвал жителей Ливана "освободить страну от "Хезболлы", чтобы эта война закончилась" и вернуть Ливан "на путь мира и процветания".

"Не позволяйте этим террористам разрушить ваше будущее еще больше, чем они уже сделали", - сказал Нетаньяху.

Ранее власти Ливана говорили, что лидер "Хезболлы" Хасан Насралла был убит сразу после того, как согласился на перемирие с Израилем, о чем незамедлительно были проинформированы США и Франция.

Напомним, вчера, в годовщину вторжения в Израиль боевиков ХАМАС, ЦАХАЛ начал ограниченную наземную операцию против "Хезболлы" на юго-западе Ливана. Сегодня Ливан выпустил по Израилю больше 100 ракет.