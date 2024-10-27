США требуют окончания взаимных ударов между Ираном и Израилем, призывая к дипломатии. Об этом в разговоре с израильским коллегой заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

Он выразил надежду, что Иран не станет наносить ответный удар на вчерашнюю атаку Израиля, и на этом обмен ударами между странами будет окончен (Иран, как сообщали западные СМИ, уже пообещал это).

Также Остин призвал Израиль завершить войну в Газе и с Ливаном.

При этом CNN со ссылкой на источники пишет, что премьер Израиля Беньямин Нетаньяху не намеревается заканчивать нынешние конфликты до американских президентских выборов.

По данным телеканала, в Вашингтоне считают, что Нетаньяху ждет победы Трампа на выборах. Заявляется, что израильский премьер неоднократно созванивался с республиканцем за последние недели.

Напомним, вчера ночью Израиль нанёс удар по Ирану. Она была направлена на военные цели, но не ядерные или нефтяные объекты (что ранее планировал Израиль, но чему противились США).

В Израиле заявили, что атакованы "десятки стратегических военных объектов", включая заводы по производству ракет и беспилотников.