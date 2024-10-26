Сегодня ночью Израиль нанес удар по Ирану. Западные с, но не ядерные или нефтяные объекты (что ранее планировал Израиль, но чему противились США).

Британские медиа сообщили, что под удар попала база для запуска баллистических ракет. В Израиле пишут, что атакованы "десятки стратегических военных объектов", включая заводы по производству ракет и беспилотников.

Израильские СМИ утверждают, что ни одну из ракет Иран перехватить не смог. По их данным, удары наносили более 100 самолетов, включая истребители F-35.

Власти Израиля официально позже подтвердили удары - заявляя, что это был ответ на иранскую ракетную атаку 1 октября.

"Мы завершили нанесение ответного удара за нападения Ирана на Израиль. Мы осуществили целенаправленные и точные атаки на военные объекты в Иране и предотвратили непосредственные угрозы государству Израиль.

Миссия ЦАХАЛа завершена. Если режим в Иране совершит ошибку и начнет новый виток эскалации – мы будем обязаны отреагировать", - заявили в Израиле.

Иранские новостные агентства публикуют кадры работы ПВО. По их данным, были атакованы военные центры в районах Тегерана, Хузестана и Илама. Заявлен "ограниченный" ущерб. В стране уже восстановили прерванное на ночь авиасообщение.

Также иранские СМИ со ссылкой на чиновников пишут, что Тегеран готов нанести ответный удар по Израилю.

Напомним, в США произошла утечка секретных данных о подготовке удара Израиля по Ирану. Документы были опубликованы в Telegram 18 октября.