В Белом доме обеспокоены утечкой сверхсекретных разведывательных данных о подготовке Израиля к удару по Ирану, о котором израильская сторона ранее проинформировала Вашингтон.

Об этом заявил на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"Мы глубоко обеспокоены, и президент по-прежнему глубоко обеспокоен любой утечкой секретной информации в общественное достояние, поскольку этого не должно происходить, и это неприемлемо, когда это происходит", - сказал Кирби.

Документы с грифом "совершенно секретно", датированные 15 и 16 октября, начали распространяться в сети в пятницу, 18 октября. Ознакомиться с ними могли только члены разведывательного альянса "Пять глаз" (Five Eyes), в который помимо США входят Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Австралия.

1 октября Иран запустил по Израилю около 180 ракет. Израиль пока не ответил на этот удар, но пообещал, что он состоится.

Американские медиа сообщали, что Белый дом выступает против обсуждаемых Израилем ударов по ядерным и нефтяным объектам Ирана и требуют "символического" ответа, который не вызовет масштабной реакции Тегерана.