Израиль не собирается атаковать ядерные или нефтяные объекты Ирана в ходе своего ответного удара.

Об этом пишет газета Washington Post со ссылкой на разговор президента США Джо Байдена и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Заявляется, что Израиль будет целиться в военные объекты, что было встречено в Вашингтоне "с облегчением".

Ранее в США опасались, что атака на нефтяные объекты Ирана может вызвать мировой рост цен на энергоносители, а по ядерным объектам - спровоцировать крупную эскалацию с потенциальным участием американцев.

Именно "более сдержанная позиция" Нетаньяху стала основной причиной, почему США ускорили отправку Тель-Авиву системы противоракетной обороны THAAD, считает газета.

В Пентагоне призвали к дипломатическому решению конфликта с Ливаном, территория которого была атакована Израилем накануне.

Напомним, Иран нанёс массированный ракетный удар по Израилю ещё 1 октября - после убийств Израилем руководства "Хезболлы". Сообщалось, что Иран выпустил более 100 ракет по Израилю.