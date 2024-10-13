Проиранская шиитская группировка "Хезболла" атаковала беспилотниками построение израильской армии на севере подконтрольной Тель-Авиву территории.

Об этом сообщают ближневосточные издания со ссылкой на свои источники.

The Times of Israel пишет, что беспилотник ливанской шиитской группировки нанёс удар по району Биньямина-Гиват-Ада в Израиле, в результате чего пострадали 67 человек.

Channel 12 привёл данные от Magen David Adom – национальной израильской службы неотложной помощи - о состоянии пострадавших: четыре человека находятся в критическом состоянии, пятеро – в тяжёлом, ещё 14 – средней степени тяжести. У остальных пострадавших были диагностированы лёгкие ранения, сообщили медики.

Телеканал передаёт, что в воздушное пространство Израиля вошли два дрона, один из которых был перехвачен без причинения ущерба, второму же на малой высоте удалось дойти до Биньямины, где он и взорвался. Очевидцы атаки рассказали, что летящий дрон-камикадзе почти "цеплял крыши домов".

Специалисты отмечают, что используемый БПлА не нёс большого количества взрывчатки, но ударил по плотному скоплению людей, поэтому пострадавших много. Отмечается, что израильские системы предупреждения воздушных тревог не сработали. Военным предстоит выяснять причину этого.

Со своей стороны, "Хезболла" заявила, что ударила по лагерю бригады "Голани" израильской армии.

Напомним, прошлой ночью по Израилю выпустили десятки снарядов с территории Ливана.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о гибели уже двух преемников ликвидированного ранее главы "Хезболлы".