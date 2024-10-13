Сегодня ночью по Израилю были выпущены десятки снарядов с территории Ливана. Часть из них была перехвачена, остальные упали на открытой местности.

Об этом говорится в телеграм-канале "ЦАХАЛа".

Вчера в районе Верхней Галилеи в 23:22, было обнаружено примерно 25 снарядов, которые летели из Ливана на территорию Израиля. Потом еще 15 снарядов были запущены по Израилю.

Также сообщается, что была перехвачена подозрительная воздушная цель в прибрежном районе Нагарии.

Накануне Ливан выпустил по Израилю больше 100 ракет. Почти все ракеты летели на север, но некоторые добивали и до Тель–Авива.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщал, что "Хезболла" готовится к длительной войне на истощение на юге Ливана с новым военным командованием.

Напомним, Израиль объявил о начале сухопутной операции на юге Ливана 1 октября. Но до сих пор ни одна из сторон не сообщала о серьёзном продвижении израильских войск вглубь территории Ливана. Появились лишь фото и видео с израильскими военными в ряде приграничных населенных пунктов, в частности, в Марун-аль-Расе в паре километров от границы.