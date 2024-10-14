Глава Пентагона заявил, что система ПРО THAAD поступит в Израиль "в ближайшие дни"
После удара проиранской группировки "Хезболлы" по израильской военной базе глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны Израиля Галанту.
Он выразил соболезнования по поводу гибели четырех израильских военных и заявил, что обещанная ранее система противоракетной обороны THAAD поступит в Израиль "в ближайшие дни".
При этом Остин призвал к дипломатическому решению конфликта с Ливаном, территория которого была атакована Израилем накануне.
По последним данным, вследствие атаки беспилотника "Хезболлы" по военной базе четыре израильских солдата погибли и более 60 человек получили ранения.
Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.
"Хезболла" утверждает, что базу атаковал рой беспилотников.
Напомним, прошлой ночью по Израилю выпустили десятки снарядов с территории Ливана.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что убиты уже два преемника главы ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.