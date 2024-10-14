После удара проиранской группировки "Хезболлы" по израильской военной базе глава Пентагона Ллойд Остин позвонил министру обороны Израиля Галанту.

Он выразил соболезнования по поводу гибели четырех израильских военных и заявил, что обещанная ранее система противоракетной обороны THAAD поступит в Израиль "в ближайшие дни".

При этом Остин призвал к дипломатическому решению конфликта с Ливаном, территория которого была атакована Израилем накануне.

По последним данным, вследствие атаки беспилотника "Хезболлы" по военной базе четыре израильских солдата погибли и более 60 человек получили ранения.

Судя по кадрам с места событий, в момент удара военнослужащие находились в столовой. На снимках, которые распространяются в соцсетях, изображена пустая столовая с дырой в крыше.

"Хезболла" утверждает, что базу атаковал рой беспилотников.

Напомним, прошлой ночью по Израилю выпустили десятки снарядов с территории Ливана.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что убиты уже два преемника главы ливанского движения "Хезболла" Хасана Насраллы.