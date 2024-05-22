Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и полиция проводят обыски в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) в рамках расследования об утечке информации в резонансном уголовном деле относительно "большого строительства".

Об этом сообщает издание "УП" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По информации источников издания, следственные действия проходят у детектива НАБУ Валерия Полюги и фигуранта дела – экс-главы Броварской РГА Георгия Биркадзе.

Источники сообщают, что основанием для обысков является разглашение данных досудебного расследования представителями НАБУ в интересах, в частности, одного из фигурантов антикоррупционного расследования относительно "большого строительства" Юрия Голика, который считался человеком, близким к экс-заместителю главы Офиса президента Кириллу Тимошенко.

Напомним, в прошлом году НАБУ провело обыск у координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика. По данным СМИ, речь шла о деле по хищению денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.

Также мы писали, что в НАБУ раскрыли схему хищения более 18 млн грн при строительстве жилья для военных.