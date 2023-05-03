Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыск у координатора национальной программы "Большая стройка" Юрия Голика.

По данным "Зеркала недели", речь идет о деле по хищению денег во время строительства дорог в Днепропетровской области.

При этом источники издания в НАБУ не подтверждают распространенную в сети информацию о задержании Голика. Однако известно, что у него в результате следственных действий изъяли телефон и ноутбук.

Кроме того, по данным источников, по делу проходит экс-заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

Речь идет о деле, в рамках которого детективы расследуют, как одна частная компания получила на дороги в Днепропетровской области 1,5 миллиарда гривен.

Предприятие связывают с близкой подругой экс-главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Резниченко (также как и Голик) считаются людьми Кирилла Тимошенко.

Ранее мы писали, что в конце прошлого года НАБУ проводило обыски у Валентина Резниченко.

Также "Страна" рассказывала, почему НАБУ пришло с обысками к Резниченко и Голику и что это означает для Банковой.