НАБУ сегодня, 26 декабря, проводит обыски в Днепре у фигурантов уголовного дела, связанного с "Большим строительством", в том числе, у главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Об этом пишут "Схемы" со ссылкой на три источника в Днепре и в правоохранительных органах.

Обыски с утра начались непосредственно в помещении Днепропетровской ОВА - кабинете самого Резниченко, а также в Департаменте жилищно-коммунального хозяйства, отвечающего за закупки по строительству и реконструкции дорог и ряде других департаментов ОВА.

Также обыски прошли у подрядчиков ОВА - в помещениях фирмы "Стройинвестинжиниринг", на производственных предприятиях и у связанных лиц компании.

В Днепропетровской ОВА обыски пока не комментировали. В НАБУ и САП также официально не комментировали эти следственные действия.

Отметим, что источники "Страны" подтверждают информацию об обысках.

Hанее СМИ писали, что фирма, связанная с Резниченко, с начала вторжения Россия стала лидером по освоению средства из госбюджета на дорожное строительство.

Что означают эти обвинения, "Страна" писала в отдельном материале.

"Страна" следит за новостями 26 декабря в своем онлайне.