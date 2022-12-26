В понедельник, 26 декабря, в Украине идет уже 306-й день войны с РФ.

О главных событиях, которые произошли вчера, подробнее читайте в итогах за 25 декабря.

Ниже хроника новостей за сегодня. Материал обновляется.

26 декабря

08.00 В Днепропетровской области сегодня была третья ночь без обстрелов за последние полгода.

Об этом сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

07.57 Несмотря на вчерашние прогнозы, в Киеве сегодня так и не ввели почасовых графиков отключений света.

На данный момент ДТЭК сообщает, что продолжаются экстренные отключения.

07.40 Минобороны РФ официально прокомментировало новый взрыв на аэродроме Энгельс в Саратове.

Ведомство заявляет, что на подлете к "Энгельсу" сбит беспилотник. Из-за падения обломков погибли трое сотрудников аэродрома.

Самолеты стратегической авиации, которые базируются на военной базе, как утверждается, не пострадали.

07.25 Сообщают о взрывах в Херсоне. Воздушная тревога не объявлялась.

07.20 Главное из сводки Генштаба ВСУ:

1. За прошедшие сутки россияне нанесли 1 авиационный, 5 ракетных ударов и более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

На Запорожском направлении обстреляны районы более 25 населенных пунктов. На Херсонском направлении противник продолжает артиллерийские обстрелы населенных пунктов вдоль правого берега реки Днепр.

2. ВСУ отразили атаки РФ в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Площадка, Невское и Краснопоповка - в Луганской области и Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Водяное, Красногоровка и Мариуполь - в Донецкой области.

3. Противник продолжает нести потери. Так, в городе Старобельск Луганской области, в оборудованный оккупантами военный госпиталь, за последнее время доставлено около 50 тяжелораненых военнослужащих. В городе Горловка Донецкой области, из-за нехватки донорской крови, всех работников медицинских учреждений обязали сдавать кровь согласно составленному графику.

4. Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВОВ оккупантов. Ракетчики и артиллеристы поразили 9 пунктов управления, 2 района сосредоточения живой силы и 2 других важных объекта противника.

06.55 В Украине сегодня пасмурно. Ночью в восточных областях, днем в западной части дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Температура днем 0...+5.

06.27 В Украине не будут отменять комендантский час в новогоднюю ночь.

"Полицейские будут проверять лиц, проверять их документы, доставлять в подразделения полиции для установления личности или проверки этого лица", – сообщила во время телемарафона пресс-секретарь главы Нацполиции Марьяна Рева.

06.23 Российский телеграм-канал "База" пишет о трех погибших на военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области РФ. Ранее там сообщали о взрыве и пожаре.

06.20 Сегодня Украина поднимет вопрос в ООН об исключении России из Совета Безопасности организации. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

06.15 Карта тревог на сейчас.

06.00 Власти Саратовской области подтвердили наличие ЧП на аэродроме Энгельс, но не уточнили, что именно произошло.

Ранее в соцсетях сообщали о прилете по военному аэродрому.

По данным российских СМИ, сейчас его территория оцеплена, на видео есть пожарные машины.